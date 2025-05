São Paulo engata no 2º tempo e vence o Grêmio de virada no Brasileirão

O São Paulo engatou após um 1º tempo morno, no Morumbis, e venceu o Grêmio de virada por 2 a 1, na noite de hoje (17), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arboleda deixou tudo igual e André Silva decretou a virada. O empate saiu aos 3 minutos do segundo tempo, enquanto a virada aconteceu aos 39.

Aravena abriu o placar para o Grêmio antes do intervalo. Em contra-ataque rápido, o atacante deixou dois marcadores na saudade e finalizou rasteiro.

Antes do apito inicial, um minuto de silêncio foi prestado em homenagem à tragédia familiar do técnico Mano Menezes. O comandante da equipe gaúcha foi dispensado da partida, após os enteados de sua filha serem vítimas de um acidente de carro. Sidnei Lobo, auxiliar técnico, foi quem comandou o time.

Com o resultado, o Tricolor Paulista salta para a 9ª colocação, com 12 pontos. O Grêmio fica na zona de rebaixamento, em 17º, com 9 somados.

O São Paulo volta a campo contra o Náutico, na próxima terça-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio dos Aflitos. A equipe de Zubeldía venceu na ida por 2 a 1.

Já o clube de Porto Alegre recebe o CSA na Arena, no mesmo dia e pela mesma etapa da Copa do Brasil. No entanto, o Grêmio terá de reverter uma derrota por 3 a 2.

São Paulo pega 'no tranco' e vira sobre o Grêmio

O São Paulo começou melhor, controlou as ações e chegou perto de marcar contra o Grêmio duas vezes, inclusive antes dos 10 minutos. Com mais posse de bola e pressão na área adversária, parecia que seria questão de tempo até o Tricolor Paulista abrir o placar. Porém, das 11 finalizações no 1º tempo, apenas duas foram em direção ao gol, e Volpi agarrou.

A equipe gaúcha se defendeu como pôde, correu atrás da bola durante quase toda a etapa, e abriu o placar no contra-ataque. A estratégia bem definida foi coroada pela eficiência de Alexander Aravena no ataque, que concluiu apenas uma vez contra a meta de Rafael, antes do intervalo.

A equipe paulista ajustou a pontaria no segundo tempo, deixando tudo igual no marcador em jogada aérea, quando o relógio apontava apenas 3 minutos. Depois disso, o São Paulo teve pressa pela virada e, no ímpeto de buscar o segundo gol, errou muito na troca de passes. O contragolpe seguiu sendo a única opção dos visitantes, sem criatividade para construir jogadas. Nem mesmo as mudanças promovidas por Sindei Lobo conseguiram tirar o Grêmio do campo de defesa.

Por fim, uma falha da defesa do Tricolor Gaúcho decretou o resultado positivo para os paulistas. Luciano foi derrubado na área, e a arbitragem marcou pênalti com o auxílio do VAR. André Silva converteu e decretou a vitória.

Lances importantes

Passou perto! Na primeira finalização da partida, aos 10 segundos, André Silva arriscou uma bomba de fora da área, de pé esquerdo, e assustou o goleiro Volpi.

Volpi no lance! Oscar fez belo cruzamento, André Silva recebeu em boa condição, mas se atrapalhou e caiu. No chão, tentou finalizar, mas Volpi estava bem colocado e encaixou a defesa.

0x1 de contra-ataque. O São Paulo perdeu a bola no ataque, deixou um buraco na marcação, e Aravena foi lançado sozinho, em velocidade, nas costas de dois marcadores. O atacante levou a melhor, ficou cara a cara com Rafael e bateu no cantinho esquerdo do goleiro, que se esticou, mas não conseguiu impedir o gol.

Volpi de novo! Após outro belo cruzamento de Oscar pela direita, Enzo Díaz disputou no alto com a zaga gremista, e a sobra ficou com Luciano, que finalizou. Mais uma vez, o goleiro impediu o ataque do SPFC.

1x1 de cabeça. Enzo Díaz cobrou falta próxima ao bico direito da área adversária com categoria. Entre dois zagueiros, Arboleda apareceu livre para testar a bola no fundo da rede de Volpi, que nem se mexeu.

2x1 de pênalti. André Silva cobrou penalidade com categoria, sem chances de defesa para Volpi.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 1 GRÊMIO

Data e horário: 17/05/2025 (sábado), às 21h (de Brasília)

Competição: 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Morumbis, em São Paulo

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Público: 34.579 pagantes

Renda: R$ 1.713.422,00

Cartões amarelos: Pablo Maia, Luciano, Zubeldí (SPO); Villasanti, Jemerson, Volpi (GRE)

Gols: Alexander Aravena, aos 36'/1ºT; Arboleda, aos 3'/2ºT; André Silva, aos 39'/2ºT

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino, Enzo Díaz; Marcos Antônio (Pablo Maia, Lucca), Alisson, Oscar (Bobadilla), Lucas Ferreira (Cédric); Luciano, André Silva. Técnico: Luís Zubeldía.

Grêmio: Volpi; João Pedro (Ronald), Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Villasanti (Camilo), Monsalve (Arezo), Alysson (Pavón), Aravena (Amuzu); Braithwaite. Técnico: Sidnei Lobo.