São Paulo encara Grêmio e tenta pagar 'dívida' no Brasileiro com a moral da Libertadores

O São Paulo recebe o Grêmio neste sábado, às 21h (de Brasília) pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no MorumBis. A partida marca o encontro de dois times que vivem certo sufoco no torneio.

Com tranquilidade na Libertadores, o São Paulo tem apenas uma vitória no Brasileirão e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O próprio técnico Luis Zubeldía admitiu que o time está em dívida na competição.

"O elenco tem muito compromisso e responsabilidade com a camiseta que estamos vestindo. Todos juntos estamos fazendo mais. Agora temos uma dívida que é o Brasileirão, precisamos melhorar. Peço aos torcedores que nos acompanhem no Brasileirão", convocou após o empate contra o Libertad.

Os são-paulinos não terão Lucas, que deve voltar apenas após a parada para o Mundial de Clubes. O próprio jogador comunicou a decisão de ficar fora de ação para lesão no joelho direito.

"É difícil cravar um prazo. Não foi uma lesão grave, porém não é uma lesão tão simples. Mas muito provavelmente eu volte a jogar só em julho para cuidar como tem de cuidar. E voltar bem, equilibrado, forte, sem dor, para poder ajudar o São Paulo como estou acostumado", disse.

A boa notícia é o retorno de Arboleda à titularidade. O equatoriano já entrou no decorrer da partida no meio da semana e tem tudo para voltar a fazer dupla com Alan Franco. Cédric pode ser poupado na lateral.

Do outro lado, o Grêmio encara um problema parecido com o São Paulo. Desde a chegada de Mano Menezes, o time venceu apenas uma partida, contra o Santos, pelo Brasileirão. Os gaúchos estão com a mesma pontuação da equipe de Zubeldía e apenas uma posição acima.

Na última semana, a equipe praticamente deu adeus à chance de classificação direta às oitavas de final da Sul-Americana, ao empatar com o Godoy Cruz, em casa, ainda que esteja garantida no playoff.

O goleiro Tiago Volpi é velho conhecido dos são-paulinos. Apesar de fazer boas defesas no time gaúcho, ele é alvo de críticas por falhas.

Cristaldo, Pavon, Villasanti e Edenilson voltam de lesões e podem aparecer na escalação. A grande quantidade de retornos deixa dúvidas sobre que time Mano Menezes vai mandar a campo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X GRÊMIO

SÃO PAULO - Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Oscar; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Ronald (Camilo), Edenilson (Monsalve), Braithwaite e Cristian Olivera; Arezo (Cristaldo). Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 21h (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.