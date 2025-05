São Paulo defende invencibilidade de 12 anos contra o Grêmio no Morumbis

O São Paulo já tem mais um importante compromisso na temporada. O Tricolor paulista recebe o Grêmio neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de despistar a zona de rebaixamento, o time de Luis Zubeldía pode usar como trunfo uma invencibilidade de 12 anoc contra o Imortal.

A última derrota do São Paulo para o Grêmio em casa foi pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2013. Na ocasião, Vargas marcou o gol da vitória por 1 a 0, que teve o goleiro Dida como destaque.

Desde então, foram 11 jogos, com cinco vitórias e seis empates. O último embate foi na temporada passada, com o São Paulo vencendo por 1 a 0, em partida que teve brilho de Lucas, autor do gol decisivo.

Apesar da sequência negativa, o Grêmio já festejou no Morumbis. Após vencer na ida por 1 a 0, o time gaúcho segurou o empate sem gols e eliminou o Tricolor Paulista na semifinal da Copa do Brasil 2020.

Preparativos para um duelo importante no Brasileirão! ?? Garanta seu ingresso para o confronto com o Grêmio neste sábado (17), às 21h, no #MorumBIS > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/YJ5n3TWjYo ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 16, 2025

Como chegam as equipes?

O São Paulo chega pressionado após três jogos sem vencer no Brasileirão e com a derrota no clássico contra o Palmeiras, por 1 a 0, na última rodada. Apesar da classificação às oitavas da Libertadores no meio da semana, o desempenho no campeonato nacional preocupa. O Tricolor paulista é o 16º colocado, com nove pontos, e tenta vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

O Grêmio, por sua vez, também soma nove pontos, mas ocupa a 15ª posição na tabela por ter saldo de gols melhor. A equipe gaúcha vem de empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino e busca retomar o caminho das vitórias sob o comando de Mano Menezes. Pela Sul-Americana, garantiu vaga na próxima fase após empate com o Godoy Cruz.

Confira os jogos da série invicta do São Paulo no Morumbis contra o Grêmio:

São Paulo 1 a 0 Grêmio - Brasileirão 2024



São Paulo 3 a 0 Grêmio - Brasileirão 2023



São Paulo 2 a 1 Grêmio - Brasileirão 2021



São Paulo 0 a 0 Grêmio - Copa do Brasil 2020



São Paulo 0 a 0 Grêmio - Brasileirão 2020



São Paulo 0 a 0 Grêmio - Brasileirão 2019



São Paulo 1 a 1 Grêmio - Brasileirão 2018



São Paulo 1 a 1 Grêmio - Brasileirão 2017



São Paulo 1 a 1 Grêmio - Brasileirão 2016



São Paulo 2 a 0 Grêmio - Brasileirão 2015



São Paulo 1 a 0 Grêmio - Brasileirão 2014