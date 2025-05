São Paulo bate Grêmio de virada, volta a vencer pelo Brasileiro e se afasta do Z4

O São Paulo superou o Grêmio na noite deste sábado, por 2 a 1, no Morumbis, e voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro após três jogos. O time saiu em desvantagem, através de Aravena, mas virou a partir dos gols de Arboleda e André Silva e deu um respiro ao técnico Luis Zubeldía.

O resultado afasta o Tricolor Paulista do Z4 e o coloca na parte de cima da tabela de classificação. A equipe pulou para o nono lugar do torneio, com 12 pontos. Já os gaúchos voltam para a zona de rebaixamento, com nove.

O São Paulo agora vira a chave para a Copa do Brasil. Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o time vai até Recife para enfrentar o Náutico, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. O Tricolor largou em vantagem no confronto ao vencer na ida por 2 a 1, de virada.

No mesmo dia e horário, o Grêmio recebe o CSA, também pela terceira fase do torneio nacional. O Imortal perdeu a primeira partida por 3 a 2 e precisa ganhar por dois gols de diferença para se classificar.

O jogo

O São Paulo apresentou as credenciais com menos de dez segundos de jogo. André Silva recebeu um passe longo na entrada da área, ajeitou para a perna esquerda e arriscou de longe. A bola passou raspando a trave defendida por Tiago Volpi.

O Tricolor Paulista chegou novamente aos quatro minutos. Desta vez, Enzo Díaz cruzou na área para André Silva, que disputou a bola com os marcadores e, mesmo caído no chão, conseguiu completar para o gol. O chute, porém, saiu fraco, facilitando a defesa de Volpi.

O Grêmio conseguiu igualar as ações e dificultou a construção do São Paulo, que voltou a levar perigo só aos 24. André Silva recebeu a bola na lateral e encontrou Alisson, que chegou chutando da entrada da área e parou em mais uma intervenção de Volpi.

O Tricolor Gaúcho aproveitou um vacilo são-paulino e abriu o placar aos 36 minutos. Pablo Maia errou um passe no meio-campo e entregou para Monsalve, que deu um lançamento na medida para Aravena. O atacante saiu frente a frente com Rafael e chutou cruzado para colocar o Imortal em vantagem.

Segundo tempo

O São Paulo voltou ligado do intervalo e deixou tudo igual logo aos três minutos. Em cobrança de falta, Enzo Díaz cruzou com perfeição para Arboleda, que cabeceou firme, sem chances de defesa para Volpi, e empatou o jogo no Morumbis.

Os mandantes até tinham a posse da bola, mas esbarravam na falta de criatividade e não conseguiam criar chances. O Grêmio, por sua vez, tentava incomodar através de contra-ataques e quase fez o segundo aos 30 minutos. Marlon recebeu passe em profundidade de Amuzu e saiu de frente com Rafael, mas chutou em cima do goleiro.

Diante da dificuldade de furar a marcação gremista, o São Paulo teve a oportunidade de virar a partida em um pênalti sofrido por Luciano, aos 32. André Silva, artilheiro do time na temporada, converteu a cobrança com precisão e garantiu uma importante vitória ao Tricolor Paulista.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 2 X 1 GRÊMIO

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 17 de maio de 2025, sábado



Horário: às 21h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)



Cartões amarelos: Villasanti, Jemerson, Dodi e Tiago Volpi (Grêmio); Pablo Maia, Luciano, Oscar, Rafael e Zubeldía (São Paulo)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 34.579 torcedores



Renda: R$ 1.713.422,00

GOLS: Aravena, aos 36? do 1ºT (Grêmio); Arboleda, aos 3? do 2ºT (São Paulo); André Silva, aos 39? do 2ºT (São Paulo)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio (Pablo Maia (Lucca)) e Oscar (Bobadilla); Luciano, Lucas Ferreira (Cédric) e André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro (Ronald), Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Camilo) e Monsalve (Arezo); Alysson (Pavón), Aravena (Amuzu) e Braithwaite.



Técnico: Sidnei Lobo