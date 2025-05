Santos encerra preparação para pegar o Corinthians; veja provável escalação

Neste sábado, no CT Rei Pelé, o Santos encerrou sua preparação para enfrentar o Corinthians, em clássico válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, a partir das 16h (de Brasília).

Sob o comando de Cléber Xavier e sua comissão, os atletas realizaram trabalho tático físico e, posteriormente, com bola. Neymar tem ido praticamente todos os dias ao CT Rei Pelé. Atualmente, ele faz exercícios físicos na academia e trabalha com a fisioterapia do Santos no gramado, com bola.

Recuperados de lesões, o zagueiro Zé Ivaldo (incômodo em seu joelho direito) e o meio-campista Gabriel Bontempo (edema no músculo adutor da perna esquerda) novamente treinaram com o restante e, ao que tudo indica, têm grandes chances de serem relacionados para o próximo duelo.

Desta forma, a equipe deve entrar em campo com: Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Rincón, Gabriel Bontempo e Thaciano; Rollheiser, Soteldo, Tiquinho Soares.

No momento, o Santos amarga a vice-lanterna, com somente cinco pontos, e faz campanha de um triunfo, dois empates e cinco reveses.

O Peixe não sabe o que é vencer há cinco partidas, com três derrotas e dois empates - o último deles diante do Ceará, em 0 a 0, como mandante. A última vitória do time santista foi no dia 16 de abril, sobre o Atlético-MG, em casa, por 2 a 0.