Santos busca voltar a vencer o Corinthians fora de casa pelo Brasileiro após 14 anos

O Santos visita o Corinthians neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Além de ser uma chance de "respiro" em meio à má fase, o clássico também marca mais uma tentativa do Peixe de quebrar um longo jejum fora de casa diante do rival na competição.

A última vitória santista como visitante contra o Corinthians pelo Brasileirão aconteceu em 18 de setembro de 2011, no Pacaembu, quando venceu por 3 a 1, ainda com Neymar como destaque da equipe. Desde então, o Santos disputou 12 jogos fora de casa contra o Timão na Série A, nos quais registrou sete empates e cinco derrotas.

A partir da inauguração da Neo Química Arena, em 2014, o tabu ganhou ainda mais peso: o Santos nunca venceu o rival no estádio.

São nove partidas disputadas em Itaquera, com cinco vitórias do Timão e quatro empates. O Peixe, inclusive, sequer conseguiu marcar em boa parte desses confrontos.

Diante deste cenário, o clássico deste domingo é visto como uma oportunidade para encerrar a incômoda sequência e representa um interromper a má fase vivida pela equipe, que amarga a vice-lanterna (19ª posição), com somente cinco pontos, e faz campanha de um triunfo, dois empates e cinco reveses.

O Peixe não sabe o que é vencer há cinco partidas, com três derrotas e dois empates - o último deles diante do Ceará, em 0 a 0, como mandante. A última vitória do time santista foi no dia 16 de abril, sobre o Atlético-MG, em casa, por 2 a 0.