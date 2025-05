Sampaio Basquete atropela a Sodiê Mesquita e segue na liderança na LBF

Neste sábado, na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ), o Sampaio Basquete deslanchou no terceiro período para derrotar, sem maiores dificuldades, a Sodiê Mesquita por 86 a 50, pelo segundo turno da fase classificatória da Liga de Basquete feminino (LBF) 2025.

Com o resultado, o tricolor de David Pelosini foi aos 26 pontos conquistados, na liderança, com 85,7% de aproveitamento em 14 jogos. Já o time de Raphael Zaremba conheceu sua oitava derrota no ano e tem agora 20 pontos, na sétima posição, com 42,9% de aproveitamento com os mesmos 14 jogos.

O principal destaque do Sampaio Basquete foi, novamente, Gabi Guimarães. A pivô teve seu décimo duplo-duplo na temporada, com 17 pontos e 13 rebotes, vencendo pela oitava vez o o Troféu de Melhor Jogadora da Partida.

"A gente precisava se recuperar e fazer um bom jogo, mais coletivo, sem cometer erros que cometemos lá (em Brasília). Agora vamos voltar para casa, nosso time tem um poder ofensivo muito grande, acho que temos que arrumar algumas coisas defensivamente para as coisas continuarem fluindo da melhor forma possível", destacou Guimarães.

A Sodiê Mesquita foi liderada por sua cestinha na temporada, a colombiana Mayra Caicedo, que teve 14 pontos.

Ambos voltam a jogar nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília). O Sampaio Basquete recebe o Unimed Campinas, no ginásio Costa Rodrigues, em São Luís (MA). Já a Sodiê Mesquita visita o Blumenau no Ginásio Galegão, em Blumenau (SC).

OURINHOS vence o Maringá

Fechando a rodada dupla deste sábado, 17, em Maringá (PR), o Ourinhos foi superior no Ginásio da Arcom e bateu o time da casa, o Maringá, por 82 a 63.