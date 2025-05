Saiba como assistir o UFC Vegas 106, card repleto de atletas do Esquadrão Brasileiro

Neste sábado (17), o Ultimate retorna à 'Cidade do Pecado' para promover mais um de seus eventos. Com um card repleto de lutadores brasileiros, o UFC Vegas 106 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 17 horas (horário de Brasília).

Líder do 'Esquadrão Brasileiro' no UFC Vegas 106, o experiente Gilbert Burns entra em ação na luta principal do show. Ex-desafiante ao título e atual 8º colocado no ranking meio-médio (77 kg) da organização, 'Durinho' vai medir forças com o promissor lutador equatoriano Michael Morales, de 25 anos, que chega para o combate embalado por cinco vitórias consecutivas desde sua estreia no Ultimate, em 2022.

Por outro lado, o veterano de 38 anos entra no octógono neste sábado com a missão de colocar um ponto final na sua pior fase de resultados na carreira. Nos últimos cinco confrontos disputados por ele, Gilbert Durinho conquistou apenas dois triunfos e amargou três derrotas seguidas, diante de Belal Muhammad, Jack Della Maddalena e Sean Brady. Contra o invicto Michael Morales, o atleta de Niterói (RJ) precisa voltar a vencer para defender sua posição no ranking e impedir um possível corte.

Brasil em peso no UFC Vegas 106

Além de Durinho, o Brasil estará representado por outros nove atletas no UFC Vegas 106. Ainda pelo card principal, Rodolfo Bellato, Mairon Santos e Melk Costa duelam contra Paul Craig, Sodiq Yusuff e Julian Erosa, respectivamente. Já na parcela preliminar da edição, os pesos-leves (70) Thiago Moisés e Matheus Camilo encaram Jared Gordon e Gabe Green, enquanto as pesos-palhas (52 kg) Denise Gomes e Luana Pinheiro medem forças com Elise Reed e Tecia Pennington.

O Esquadrão Brasileiro ainda vai protagonizar um confronto 100% verde-amarelo neste sábado. De volta após uma grave lesão que a deixou afastada dos octógonos por mais de um ano, Tainara Lisboa vai receber a compatriota Luana Santos no peso-galo (61 kg), também pelo card preliminar do UFC Vegas 106.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 17h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 20 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

