Reinaldo Carneiro recebe "apoio incondicional" de Sindicatos de São Paulo na eleição da CBF

Neste sábado, o Sindicato das Associações de Futebol Profissional do Estado de São Paulo (Sindbol) declarou apoio à candidatura do atual presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos.

A associação publicou um documento assinado pelos seguintes sindicatos: Sindicato das Associações de Futebol de São Paulo (SINDBOL); Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de são Paulo (SAPESP); Sindicato dos Árbitros do Estado de São Paulo (SAFESP) e Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo (SITREFESP).

As entidades não possuem o direito de votar na eleição, mas convocam todos os profissionais da mídia e outras entidades do futebol brasileiro a apoiarem a candidatura de Reinaldo.

Confira o documento na íntegra:

O Sindicato das Associações de Futebol de São Paulo - SINDBOL, o Sindicato de Atletas tas Profissionais do Estado de São Paulo - SAPESP, o Sindicato dos Árbitros do Estado de São Paulo - SAFESP, e o Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo - SITREFESP, vêm por meio desta apresentar o seguinte COMUNICADO EM CONJUNTO:

Considerando os recentes acontecimentos amplamente noticiados nos jornais envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol - CBF, entidade máxima do futebol nacional, bem como a iminência de uma eleição para sua Presidência;

Considerando que, mesmo não tendo direito a voto nas eleições, as entidades signatárias desse documento representam diversos profissionais e clubes que são diretamente afetados por decisões (acertadas ou equivocadas) da CBF;

Cumpre-nos comunicar que apoiamos incondicionalmente a candidatura de REINALDO CARNEIRO BASTOS à Presidência da CBF, como uma demonstração de anseio por melhorias no futebol brasileiro em unicidade.

A unanimidade dos principais agentes do futebol, CLUBES, ATLETAS. TREINADORES e ARBITROS, em prol do REINALDO demonstram a validação do seu trabalho à frente da Federação Paulista de Futebol, principal e mais organizada entidade do futebol brasileiro há anos.

Aproveitamos para convocar todos os profissionais, mídia e outras entidades do Futebol Brasileiro que anseiam por mudanças na sua gestão a endossarem o presente comunicado em prol de melhorias urgentes e necessárias no esporte que é a paixão nacional e grande geradora de empregos.

Sindicato das Associações de Futebol de São Paulo - SINDBOL

Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo - SAPESP

Sindicato dos Árbitros do Estado de São Paulo - SAFESP

Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo - SITREFESP

Data das eleições

Sob o comando do interventor Fernando Sarney, a CBF terá eleições no dia 25 de maio (domingo), uma data em que haverá rodada do Brasileirão, algo que desagradou muitos clubes. As chapas poderão ser inscritas até a próxima terça-feira.

Especula-se que Samir Xaud, presidente eleito da federação de Roraima, também poderia concorrer ao cargo para representar um grupo composto por 19 federações.