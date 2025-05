Red Bull Bragantino x Palmeiras: informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras volta as atenções ao Campeonato Brasileiro, neste domingo, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, pela nona rodada da competição. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

A partida coloca frente a frente dois times que brigam na parte de cima da tabela. O Palmeiras é o líder, com 19 pontos, e vem de uma vitória sobre o São Paulo, na oitava rodada. O Bragantino, que empatou com o Grêmio, é o terceiro colocado, com 17 pontos, empatado com o Flamengo, que ocupa o segundo lugar.

O Bragantino teve a semana livre para se preparar para o jogo contra o Verdão. Do outro lado, o time comandado por Abel Ferreira dividiu as atenções para disputa da Libertadores. Na quinta-feira, a equipe venceu o Bolívar, por 2 a 0, e garantiu a liderança geral do torneio para avançar às oitavas.

Por conta do calendário apertado, Abel e sua comissão técnica adotaram a estratégia de rodar o elenco a fim de evitar maiores desgastes de seus jogadores. Na quinta-feira, Paulinho, Gustavo Gómez e Estêvão foram preservados. O trio, portanto, deve ficar à disposição do treinador para o duelo contra o Massa Bruta. Por outro lado, Bruno Rodrigues e Micael, em transição física, estão fora.

Além disso, o técnico Abel Ferreira não estará à beira do gramado. O treinador foi expulso no duelo contra o São Paulo e cumprirá suspensão. Por isso, que comanda o time é o auxiliar João Martins.

O Bragantino não terá à disposição goleiro Lucão (torção no tornozelo esquerdo), o lateral esquerdo Guilherme (lesão na coxa direita) e os atacantes Fernando (lesão no joelho esquerdo) e Henry Mosquera (lesão na coxa direita). Por outro lado, Hurtado, poupado no último duelo, deve ficar à disposição de Seabra.

FICHA TÉCNICA:



RED BULL BRAGANTNO X PALMEIRAS

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)



Data: 18 de maio de 2025 (domingo)



Hora: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)



VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique e Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Lucas Barbosa e Sasha.



Técnico: Fernando Seabra

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Marcos Rocha); Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Raphael Veiga); Estêvão, Paulinho e Vitor Roque.



Técnico: João Martins (auxiliar)