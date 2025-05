Quem é Reinaldo Carneiro Bastos? Conheça a carreira do candidato à presidência da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem um candidato de peso para a sucessão de Ednaldo Rodrigues, destituído do cargo após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Reinaldo Carneiro Bastos, atual presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), lançou seu nome para concorrer ao pleito da entidade máxima do futebol nacional.

O comandante do futebol paulista conta com muitos incentivos para buscar a presidência da CBF, seja de clubes da Série A e da Série B, como de federações.

Incentivado e apoiado por Federações e por um grande número de Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, o Presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, anuncia o lançamento de sua candidatura à presidência da CBF para o pleito do dia 25 de maio! pic.twitter.com/ifOjfDI2b4 ? Federação Paulista de Futebol - FPF (@FPF_Oficial) May 17, 2025

Início de trajetória

Reinaldo Carneiro Bastos iniciou sua trajetória no futebol em 1980, ao assumir o cargo de diretor de Futebol do Esporte Clube Taubaté. Em 1984, foi eleito presidente do clube, cargo que ocupou até 1988. Paralelamente, já atuava na Federação Paulista de Futebol (FPF), como diretor administrativo.

Na FPF, participou de diferentes áreas ao longo dos anos, com foco na aproximação entre clubes da capital e do interior de São Paulo. Integrou a Comissão de Arbitragem do Futebol Paulista e foi seu presidente por três mandatos. Também ocupou a diretoria financeira da entidade. Em 1996, foi eleito vice-presidente da federação.

Presidente da FPF

Após quase duas décadas de atuação na federação, assumiu a presidência em abril de 2015. Desde então, está no terceiro mandato à frente da instituição, tendo sido reeleito com apoio da maioria dos clubes em 2018.

Durante sua gestão, promoveu mudanças na estrutura da entidade, com foco na modernização e profissionalização dos processos internos. Reinaldo Carneiro Bastos defende temas como a criação de uma liga independente no futebol brasileiro, o incentivo às Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) e a revisão do calendário nacional.

Outros trabalhos

Além da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos também foi presidente do Sindbol (Sindicato das Associações de Futebol Profissional do Estado de São Paulo) e diretor financeiro do Sindafebol (Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional e suas Entidades Estaduais).

Entre 2010 e 2018, atuou como diretor de coordenação da CBF, com responsabilidade pelas Séries B e C do Campeonato Brasileiro. De 2016 a 2018, representou o Brasil no Conselho Executivo da Conmebol, participando do processo de reformulação da entidade.