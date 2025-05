Presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos lança candidatura para comandar CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem um candidato de peso para a sucessão de Ednaldo Rodrigues, destituído do cargo após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Reinaldo Carneiro Bastos, atual presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), lançou seu nome para concorrer ao pleito da entidade máxima do futebol nacional.

O comunicado divulgado pelas redes sociais da FPF assegura que Reinaldo Carneiro Bastos, que comanda o futebol paulista desde 2015, conta com muitos incentivos para buscar a presidência da CBF, seja de clubes da Série A e da Série B, como de federações.

"Incentivado e apoiado por Federações e por um grande número de Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, o Presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, anuncia o lançamento de sua candidatura à presidência da CBF para o pleito do dia 25 de maio", destacou comunicado nas redes sociais da FPF.

O texto da entidade paulista lamentou o fato de a CBF sofrer com problemas administrativos nos últimos anos, destacando que os últimos cinco presidentes não conseguiram terminar o mandato. Ainda por cima, aponta a necessidade de um nome experiente para assumir a função.

"Reconstruir a credibilidade do futebol brasileiro exige ação e experiência. Precisamos de uma nova CBF: aberta, moderna, ambiciosa e profissional. A entidade que gere a maior paixão nacional e que fatura mais de R$ 1 bilhão ao ano deve ser administrada com transparência", apontou a nota da FPF.

Data das eleições

Sob o comando do interventor Fernando Sarney, a CBF terá eleições no dia 25 de maio (domingo), uma data em que haverá rodada do Brasileirão, algo que desagradou muitos clubes. As chapas poderão ser inscritas até a próxima terça-feira.

Especula-se que Samir Xaud, presidente eleito da federação de Roraima, também poderia concorrer ao cargo para representar um grupo composto por 19 federações.