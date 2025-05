Portuguesa vence o Porto Vitória-ES e segue na liderança de grupo na Série D

A Portuguesa venceu o Porto Vitória-ES por 3 a 1 neste sábado, pela quinta rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). Os gols dos visitantes foram marcados por Cauari, Guilherme Portuga e Igor Torres, enquanto Willian Simões descontou para os mandantes.

Com o resultado, a Lusa segue na liderança do Grupo F, com dez pontos em cinco jogos. Já o Porto Vitória aparece na lanterna da chave, com cinco unidades.

A Portuguesa volta aos gramados no próximo sábado, contra o Pouso Alegre. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Estádio do Canindé. No mesmo dia, só que às 16h, o Porto Vitória enfrenta o Maricá, no Centro de Treinamento João Saldanha.

SEGUE O VICE, PQ O LÍDER DISPAROU! ?? Porto Vitória 1×3 Portuguesa! Com gols de Cauari, Portuga e Igor Torres, a Lusa vence fora de casa e fica mais líder do que nunca no grupo A6!!! ???#PVTxPOR #SerieDnaLusaTV #futebolbrasileiro #Portuguesa pic.twitter.com/obdVCMBXbx ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) May 17, 2025

O jogo

A equipe paulista inaugurou o marcador aos 42 minutos do primeiro tempo. Cauari aproveitou belo passe de Hericlis e tocou na saída do goleiro para o fundo das redes.

Já aos 36 da etapa complementar, Guilherme Portuga bateu da entrada da área e acertou o canto direito para aumentar o placar.

Quatro minutos depois, a Lusa chegou ao terceiro gol com Igor Torres. O atacante recebeu na área e chutou cruzado para vencer o goleiro adversário.

O Porto Vitória descontou aos 42 minutos. Willian Simões apareceu na segunda trave e mandou para o fundo da meta.

Confira outros resultados da Série D neste sábado:

Lagarto 0 x 0 ASA



Monte Azul 0 x 1 FC Cascavel



Cianorte 0 x 0 Inter de Limeira



Aparecidense 3 x 1 Goiânia



Nova Iguaçu 2 x 1 Boavista



Maricá 1 x 0 Pouso Alegre



Joinville 2 x 1 Barra-SC



Manaus 1 x 1 Manauara



Águia de Marabá 0 x 0 Tuna Luso



Mixto-MT x Ceilândia



Iguatu x Altos



Água Santa x Rio Branco-ES