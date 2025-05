Palmeiras aprimora parte técnica e fecha preparação para enfrentar o Bragantino; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, na tarde deste sábado, na Academia de Futebol. O duelo está marcado para acontecer neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Para a partida, o Verdão não terá o técnico Abel Ferreira à disposição. O treinador foi expulso na última rodada, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, e cumprirá suspensão automática. O auxiliar João Martins é quem comanda a equipe.

O zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues, em transição física, fizeram parte das movimentações com o elenco, mas ainda seguem como baixas para a equipe.

Após ativação no centro de excelência, o elenco foi a campo e realizou atividades técnicas. Em seguida, os jogadores fizeram um trabalho de cruzamentos e finalizações e, por fim, um recreativo.

Sendo assim, uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay (Marcos Rocha); Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Raphael Veiga); Estêvão, Paulinho e Vitor Roque.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 19 pontos conquistados. A equipe alviverde vem de cinco vitórias consecutivas, sem sofrer gols em nenhum desses jogos. O Bragantino é o terceiro colocado, com 17, empatado com o Flamengo, que ocupa o segundo lugar.

Assim, ambas as equipes duelam de olho na ponta da tabela.