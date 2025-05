Ortiz se firma no Flamengo com elogios de Zico, gols e estilo 'paizão'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Autor de um dos gols na vitória do Flamengo sobre a LDU por 2 a 0, na última quinta-feira, Léo Ortiz se sente cada cada vez mais em casa e identificado com o clube.

Zagueiro-artilheiro e 'paizão'

Gaúcho de Porto Alegre e filho da lenda do futsal Luís Fernando Ortiz, o zagueiro chegou ao Flamengo ano passado. Revelado pelo Internacional e com uma breve passagem pelo Sport, ele defendeu por seis anos o Red Bull Bragantino até desembarcar no Ninho do Urubu.

Seguro na zaga, Ortiz também tem se destacado no Fla por sua veia artilheira. Até aqui já são cinco gols pelo clube, três somente em 2025.

Aos 29 anos, ele virou referência para os zagueiros mais jovens. No dia a dia, costuma orientar principalmente João Victor e Cleiton, dois "Garotos do Ninho" que têm treinado com mais frequência entre os profissionais. Os conselhos vão tanto nas questões táticas e técnicas quanto também na parte física e comportamental.

Contra o Botafogo-PB, João Victor fez sua primeira partida como titular. Após o jogo, Ortiz fez questão de comentar na postagem do menino no Instagram: "craque demais".

Sempre quando pode, Ortiz também gosta de citar os dois jovens nas entrevistas, como aconteceu após a goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, quando foi questionado sobre a disputa por vaga na zaga com Danilo e Léo Pereira.

Eu acho que a gente tem três jogadores titulares para a posição. Também sempre faço questão de mencionar o João Victor e o Cleiton, que são os outros zagueiros, são mais novos e talvez não tenham tanta oportunidade, mas se mostram muito preparados durante os treinos. A gente trabalha muito bem, junto, estamos sempre trocando ideias

Léo Ortiz

Elogiado por Zico

O momento vivido por Léo Ortiz no Flamengo é tão especial que ele já foi até "abençoado" por Zico. Em fevereiro, o zagueiro concedia uma entrevista coletiva quando a sala foi invadida por ninguém menos que o maior ídolo da história do clube, que rasgou elogios ao defensor.

É sempre bom apreciar quem a gente gosta do futebol, jogadores como você (Ortiz), que têm amor pela bola, que trata ela bem. Ela gosta de ser bem tratada e é bom a gente ver isso em jogador do futebol de hoje

Zico

Posteriormente, Filipe Luís também elogiou Ortiz. Para o técnico, o zagueiro é detalhista e muito dedicado no dia a dia: