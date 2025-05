Operário-PR vence Botafogo-SP em casa em duelo da oitava rodada da Série B

O Operário-PR não tomou conhecimento do Botafogo-SP e venceu por 3 a 0, em partida válida pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado neste sábado no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Daniel Amorim, duas vezes, e Allano balançaram as redes a favor do time paranaense.

O resultado deixou o Operário-PR bem na tabela, com 13 pontos. O Botafogo-SP estacionou nos cinco pontos, dentro da zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, os dois times começaram em um ritmo mais lento, estudando os adversários. A primeira oportunidade surgiu aos 14 minutos, com Allano parando no goleiro Victor Souza após cabeçada perigosa.

O Operário-PR tentou pressionar e obrigou o goleiro do time paulista a trabalhar em outras finalizações, com Jacy e Daniel Amorim, mas a primeira etapa terminou sem gols.

Na volta do intervalo, a rede balançou a favor dos paranaenses. Aos 10 minutos, Daniel Amorim recebeu cruzamento e finalizou com precisão para abrir o placar. O gol foi confirmado após revisão do VAR.

Não demorou para o próprio Daniel Amorim marcar o segundo. Aos 15, Boschilia mandou na área e encontrou novamente o goleador, que testou firme para ampliar a vantagem.

Sentindo a possibilidade de fazer o terceiro, os mandantes se lançaram ao ataque e conseguiram marcar novamente aos 17. Allano aproveitou falha da defesa do Botafogo-SP e decretou o placar final.

O Operário-PR vira a chave na próxima partida e pensa na Copa do Brasil. O desafio será contra o Vasco, na terça-feira, às 19h, em São Januário. Na ida, os times ficaram no empate por 1 a 1, por isso, ambos jogam por uma vitória simples.

Depois o time do Paraná vai jogar diante do Amazonas, dia 25 (domingo), pela nona rodada da Série B. Tentando se recuperar, o Botafogo-SP enfrenta o CRB no próximo dia 26 (segunda-feira), às 20h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 3 X 0 BOTAFOGO-SP

OPERÁRIO-PR - Elias; Thales, Allan Godói, Joseph e Gabriel Feliciano; Jacy (Índio), Zuluaga e Boschilia (Jhemerson); Allano (Ronald), Daniel Amorim (Vinícius Mingotti) e Marcos Paulo (Rodrigo Rodrigues). Técnico: Bruno Pivetti.

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Ericson (Carlos Eduardo), Edson, Rafael Milhorim e Jeferson; Sabit (Gabriel Bispo), Dramisino (Jonathan Cafu), Leandro Maciel e Gabriel Risso; Carillo (Pablo Thomaz) e Alexandre Jesus (Robinho). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Daniel Amorim aos 10 e aos 15 minutos e Allano aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Boschilia (OPE); Sabit e Dramisino (BOT).

ÁRBITRO - Vinicius Gomes do Amaral (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).