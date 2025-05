Novorizontino vence o Athletic Club e se aproxima do G4 na Série B

O Novorizontino venceu o Athletic Club por 2 a 0 neste sábado, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Nathan Fogaça e Óscar Ruiz marcaram os gols dos visitantes.

Com o resultado, o Tigre subiu para a sétima posição, com 13 pontos, mesma pontuação do quarto colocado Operário-PR. Do outro lado, o Athletic aparece em 15º lugar, com seis unidades.

O Novorizontino volta aos gramados na quarta-feira (21), contra o Corinthians, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Athletic, por sua vez, enfrenta o Athletic-PR, na Ligga Arena, às 16h do próximo sábado (24). O duelo é válido pela próxima rodada da Série B.

O jogo

Os visitantes abriram o placar aos dez minutos do primeiro tempo. Nathan Fogaça arriscou um chute de longe e encobriu o goleiro Jefferson Luis.

Já aos 21, Waguininho recebeu na área, dominou e deu um passe de trivela para Óscar Ruíz completar para o fundo da meta.