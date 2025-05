Melquizael Costa brilha em guerra contra Erosa e confirma ascensão no UFC

Neste sábado (17), Melquizael Costa protagonizou uma verdadeira guerra contra Julian Erosa e saiu vitorioso por decisão unânime no UFC Vegas 106. Em um duelo intenso do início ao fim, o brasileiro mostrou coração, volume de golpes e resistência para superar o experiente rival e conquistar sua quarta vitória consecutiva no Ultimate. A noite também marcou a estreia de seu novo apelido, 'Dalmation' (Dálmata, em português), uma homenagem às pessoas com vitiligo - condição que o próprio atleta carrega com orgulho.

Além da grande performance, Melk segue em ritmo acelerado: essa foi sua terceira luta em apenas quatro meses. A atuação convincente em um confronto tão movimentado consolida o paraense como um dos nomes mais promissores da divisão dos pesos-penas (66 kg) e reforça sua ascensão dentro da organização.

A luta

O combate começou com ambos investindo em chutes baixos e altos. Erosa foi o primeiro a conectar golpes com as mãos, ainda que sem muita potência, mantendo o centro do octógono e pressionando o brasileiro para trás - estratégia que acabou abrindo espaço para o contra-ataque. Aproveitando a brecha, Melk acertou um superman punch que balançou o rival, seguido de um chute na cabeça. A partir daí, aumentou o ritmo e passou a castigar o americano com joelhadas e combinações, deixando-o visivelmente abalado em diversos momentos. Mesmo assim, Erosa resistiu e, nos segundos finais, conseguiu uma queda, mas sem causar dano significativo.

O segundo assalto começou com o paraense mantendo a pressão e conectando bons golpes, enquanto o adversário seguia mostrando durabilidade. Melquizael ainda tentou uma guilhotina, que não teve efeito. Após ambos voltarem em pé e ficarem travados na grade, o brasileiro se desvencilhou, mas acabou recebendo uma cotovelada, que absorveu bem. O round terminou em ritmo acelerado, com trocação franca e pouca pausa.

No terceiro e último round, o ritmo diminuiu levemente nos primeiros instantes, com Erosa tomando mais iniciativa e tentando encurtar a distância para pressionar na grade. O americano encontrou alguns bons golpes e chegou a preocupar momentaneamente o brasileiro. No entanto, o confronto logo voltou ao equilíbrio, com os dois lutadores trocando golpes de forma aberta, em um duelo que se manteve intenso até o gongo final - uma verdadeira batalha do início ao fim.

Resultados UFC Vegas 106

Melquizael Costa venceu Julian Erosa por decisão unânime;

Gabriel Green finalizou Matheus Camilo no segundo round;

Jared Gordon nocauteou Thiago Moisés no primeiro round;

Yadier Del Valle finalizou Connor Matthews no primeiro round;

Luana Santos finalizou Tainara Lisboa no segundo round;

Denise Gomes nocauteou Elise Reed técnico no segundo round;

Hyunsung Park finalizou Carlos Hernandez no primeiro round;

Tecia Pennington venceu Luana Pinheiro por decisão unânime.

