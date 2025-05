MC Livinho leva susto, mas nocauteia Lucas Veloso no 2º round no FMS 6

MC Livinho deu sequência ao seu bom retrospecto no mundo das lutas na noite deste sábado (17), durante sua apresentação no Fight Music Show, que aconteceu em São Paulo. Diante de Lucas Veloso, o cantor até levou um susto no primeiro round, mas se recuperou e depois nocauteou o filho de Shaolin no segundo round, chegando a sua terceira vitória na trajetória dentro dos ringues.

O combate começou com Livinho indo para cima e conseguindo conectar golpes em Veloso. No entanto, ainda nesta primeira investida, o ator e comediante conseguiu um contragolpe surpreendente e que levou o MC ao solo por alguns segundos. O golpe levantou a torcida presente na Vibra São Paulo, mas o cantor rapidamente se recuperou e manteve o ritmo.

"Eu tomei um soco. Foi forte a pancada, mas eu escorreguei mesmo. Foi um 'pum', escorreguei e caí. Mas também foi mérito dele", explicou MC Livinho ainda dentro do ringue.

No segundo round, Livinho dominou completamente as ações e, com 51 segundos, acertou o golpe definitivo do duelo. Lucas Veloso caiu, o árbitro abriu a contagem e encerrou a luta com vitória do MC por nocaute.

TZ da Coronel avassalador

Na segunda luta do card principal da noite, TZ da Coronel não tomou conhecimento de Daniel Rocha e passou por cima do namorado de Victoria Strada. Logo no primeiro movimento da luta, TZ encaixou um diretasso de direita que já levou Rocha ao chão. Após o árbitro abrir contagem, o duelo voltou, mas Daniel já parecia completamente assustado. TZ da Coronel seguiu superior, encaixou diversos bons golpes e chegou ao nocaute ainda no primeiro round, para protesto da ex-BBB, que acompanhava a luta no corner do namorado.

Resultados do Fight Music Show 6:

MC Livinho venceu Lucas Veloso por nocaute no segundo round;

TZ da Coronel venceu Daniel Rocha por nocaute no primeiro round;

O duelo entre Emilene Juarez e Inaê Barros terminou empatado;

Oliveira Júnior e Bruno Anunaki venceram Souza Pitbull e Leo Gigante por nocaute técnico no 6º round;

Yuri Fernandes venceu Igor Fluxo por nocaute técnico no 2º round;

Anão Hollywood venceu Anão Duduzinho por decisão dividida dos juízes;

Danila Ramos venceu Halanna Leoparda por decisão unânime dos juízes;

Andres Gregorio venceu Esquivinha por nocaute técnico no 4º round;

Denis Santos venceu Lebron Cristian por nocaute técnico no 6º round.

