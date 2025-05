Matheus Camilo perde na estreia após reviravolta no UFC Vegas 106

Neste sábado (17), o acreano Matheus Camilo fez sua estreia no UFC, mas acabou superado por Gabriel Green por finalização no segundo round, no card do UFC Vegas 106. O estreante começou o duelo com disposição, tentando impor seu ritmo, mas foi controlado pelo rival, que demonstrou maior experiência no octógono.

No segundo assalto, o norte-americano aproveitou uma brecha no solo para encaixar um mata-leão e forçar a desistência do brasileiro. Apesar do revés, Camilo deixou uma boa impressão e deve receber novas oportunidades para mostrar seu potencial na organização.

A luta

Após mais de um minuto de estudo no round inicial, foi o representante do Brasil quem tomou a iniciativa, conectando um golpe potente na cabeça do adversário. Mostrando agressividade, ditou o ritmo da primeira etapa. Green, porém, respondeu com movimentação precisa e um soco que balançou o acreano. Mesmo pressionado, Camilo resistiu, conseguiu uma queda e trabalhou bem no ground and pound com golpes no rosto e no corpo.

O segundo assalto começou mais intenso, com o 'Jaguar' aplicando uma queda logo no início e assumindo o controle por cima. Ele ainda tentou surpreender com um triângulo, mas o oponente resistiu, escapou da posição desfavorável, montou nas costas e finalizou com um mata-leão, encerrando a estreia do brasileiro de forma amarga.

Compatriota também perde

Também no UFC Vegas 106, Thiago Moisés foi derrotado por Jared Gordon por nocaute no primeiro round. O paulista teve um início difícil, sendo derrubado logo após o primeiro chute, mas conseguiu abrir um corte no adversário com uma cotovelada no solo. Após a luta voltar em pé, ainda conectou bons golpes, porém acabou surpreendido por um cruzado de direita que encerrou o combate.

Com o resultado, Moisés soma três vitórias e três derrotas em suas últimas seis apresentações, mantendo uma trajetória irregular no UFC. A derrota precoce aumenta a pressão sobre o brasileiro, que precisa de uma recuperação nas próximas lutas para se manter competitivo na organização.

Resultados UFC Vegas 106

Gabriel Green finalizou Matheus Camilo no segundo round;

Jared Gordon nocauteou Thiago Moisés no primeiro round;

Yadier Del Valle finalizou Connor Matthews no primeiro round;

Luana Santos finalizou Tainara Lisboa no segundo round;

Denise Gomes nocauteou Elise Reed técnico no segundo round;

Hyunsung Park finalizou Carlos Hernandez no primeiro round;

Tecia Pennington venceu Luana Pinheiro por decisão unânime.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok