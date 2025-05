São Paulo: Marcos Antônio sente a coxa e sai no 1º tempo contra o Grêmio

O técnico Luis Zubeldía ganhou uma nova preocupação para a sequência do São Paulo na temporada. Hoje (17), o meio-campista Marcos Antônio sentiu a coxa esquerda e teve que sair do jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, antes mesmo dos dez minutos.

O que aconteceu

O jogador reclamou de dores na região posterior da coxa aos sete minutos de partida e caiu no gramado do Morumbis. Alisson, então, se aproximou do colega e indicou ao banco de reservas que ele não teria mais condições. Marcos foi substituído por Pablo Maia e deixou o campo de maca.

A possível ausência do meio-campista significaria um grande para Zubeldía. O treinador, no momento, só conta com outros três atletas para a posição: Pablo Maia, Alisson e o jovem Negrucci, que mal jogou pelo profissional.

Isso sem contar com o DM cheio. O São Paulo, atualmente, tem oito jogadores fora de combate por lesão. São eles: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Ruan (dores no joelho direito) e Rodriguinho (entorse no tornozelo direito).

O Tricolor faz boa campanha e já está inclusive classificado à próxima fase da Libertadores, mas tem deixado a desejar no Brasileirão. A equipe ganhou apenas uma das primeiras oito partidas e ocupa o 16º lugar, com nove pontos. Na última rodada, foi derrotado pelo Palmeiras, na Arena Barueri.