Líder, Santos goleia Taubaté e se mantém invicto no Brasileiro feminino A2

Neste sábado, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino A2, o líder Santos visitou o Taubaté no Joaquinzão, goleou por 4 a 0 e se manteve invicto. Laryh (2), Suzane e Analuyza balançaram as redes para o Peixe.

Com o triunfo, o Santos chegou aos dez pontos, na liderança do Grupo A, e se manteve invicto na competição, com três vitórias e um empate até o momento. Do outro lado, com a derrota, o Taubaté permaneceu com seis somados, na quinta posição.

O Santos retorna aos gramados no próximo sábado, às 15h (de Brasília), quando recebe o Botafogo. No dia seguinte, às 16h, o Taubaté visita o Minas Brasília. Ambos os duelos serão válidos pela quinta rodada do torneio.

O placar foi inaugurado pelo Santos aos 19 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio pela direita, Laryh se antecipou à marcadora na primeira trave e desviou de cabeça para marcar.

Aos 23 minutos da etapa inicial, o Santos aumentou a diferença. Após receber cruzamento rasteiro pela esquerda, Suzane, livre de marcação, aproveitou a oportunidade na pequena área e arrematou de primeira.

Luana Marques, do Taubaté, recebeu seu segundo amarelo na partida aos 44 minutos da primeira etapa e foi expulsa.

O Santos ampliou a vantagem aos 17 minutos do segundo tempo. Ao dominar pela ponta esquerda, Analuyza driblou duas defensoras e, cara a cara com a goleira, concluiu rasteiro.

Aos 26 minutos da etapa final, Laryh recebeu passe de letra e, com um chute firme, de primeira, mandou para o fundo das redes.