Lei do ex em jogo: Palmeiras reencontra Fabinho e Jhon Jhon em duelo contra o Bragantino

A lei do ex no Red Bull Bragantino entra em jogo com força contra o Palmeiras, neste domingo. As equipes se enfrentam pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques. Crias da Academia, Fabinho e Jhon Jhon, com saídas mais recentes, são "armas" de Seabra para fazer valer a lei do ex.

Jhon Jhon, é o camisa 10 do Red Bull Bragantino, e tem se destacado no Brasileirão. Em oito rodadas, o meia foi titular em todas elas e acumula uma média de 3,9 passes decisivos por jogo. Atualmente, ele vive uma sequência de 16 jogos. Neste ano, ele tem quatro gols e três assistências. Jhon Jhon, ainda lidera na criação de jogadas e tem uma média de 2,4 dribles certos por partida.

O Bragantino comprou Jhon Jhon do Palmeiras em julho de 2024. O meio-campista é formado nas categorias de base do clube e, pelo profissional, fez 46 partidas e deu duas assistências. Jhon Jhon ainda conquistou pelo Verdão dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Jhon Jhon não conseguiu se firmar na equipe principal e sofreu duras cobranças da torcida. Enquanto isso, internamente, tinha confiança de Abel Ferreira, que chegou a declarar que o meia tem potencial para chegar aos melhores do mundo.

"O Jhon Jhon tem um potencial imenso, não sei aonde ele pode chegar. Ele dribla, assume risco e por isso vai errar passe, mas eu digo para fazer isso. Porque quando esse passe entrar, pode chegar aos melhores do mundo", disse Abel, na oportunidade.

Além dele, Fabinho encara o Palmeiras pela primeira vez. O volante, também formado na base do Verdão, chegou ao time de Bragança Paulista há menos tempo e ainda não se firmou entre os titulares. O atleta foi anunciado pelo Bragantino em março deste ano. Desde então, disputou seis jogos, apenas uma como titular, e deu uma assistência.

O meio-campista deixou o Verdão com 90 jogos e um gol, além de seis títulos: três Campeonato Paulistas (2022, 2023, 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Copa Libertadores (2021).

E tem mais lei do ex

Além de Fabinho e Jhon Jhon, também defendem o Red Bull Bragantino os meias Gabriel Girotto e Matheus Fernandes. O primeiro defendeu as cores alviverdes entre 2015 e 2016 e, antes de ir ao Massa Bruta, foi jogador do Corinthians. Já Matheus Fernandes foi jogador do Verdão em 2019 e 2021. Nesse período, passou um tempo emprestado ao Barcelona.

Palmeiras e Bragantino brigam na parte de cima da tabela. O Palmeiras é líder, com 19 pontos. Já o Bragantino é o terceiro colocado, com 17 pontos.