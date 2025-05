Lateral do Palmeiras, Marcos Rocha se isola como brasileiro com mais participações na Libertadores

O lateral direito Marcos Rocha, do Palmeiras, comemorou mais do que a vitória e a liderança geral da fase de grupos da Libertadores, na última quinta-feira. No triunfo por 2 a 0 sobre o Bolívar, no Allianz Parque, ele se isolou como jogador brasileiro com mais edições de Libertadores disputadas em na história.

Ao todo, o lateral de 36 anos disputou 13 vezes o torneio continental, sendo cinco pelo Atlético-MG e oito pelo Palmeiras. Pelo time mineiro, conquistou uma taça (2013), enquanto pelo Verdão, faturou a competição em duas oportunidades (2020 e 2021).

A partida contra o Bolívar marcou justamente o retorno de Marcos Rocha aos gramados depois dele se recuperar de um problema na panturrilha. Pouco antes de sofrer essa lesão, ele havia se recuperado de uma lesão na coxa. Devido a esses problemas, foi desfalque por dez jogos.

Rocha voltou a ficar à disposição no dia 7 de maio, em duelo contra o Cerro Porteño, mas não saiu do banco de reservas, assim como no Choque-Rei. Já diante do Bolívar, viu Giay ir para o banco de reservas, assumiu a vaga como titular e disputou os 90 minutos.

Marcos Rocha é um dos jogadores mais longevos no clube e tem 343 jogos disputados. Ele chegou ao Palmeiras em 2018 e conquistou 12 títulos: quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), na Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Depois de atingir a expressiva marca, Marcos Rocha segue à disposição de Abel para o duelo deste domingo, contra o Red Bull Bragantino, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).