Kings League: final terá desafio, espera por Neymar e show em Allianz cheio

A Kings League Brazil, que começou em março e ganhou os holofotes do país ao longo das últimas semanas, organizou uma final digna de show para este domingo. Furia e Dendele disputam o 1° título do torneio no gramado do Allianz Parque, que vai receber diferentes atrações além do jogo de fut7 e vive incerteza sobre a presença de Neymar.

Tem jogo, desafio, show...

A organização planeja esgotar a carga de ingressos e receber 30 mil pessoas no estádio palmeirense. Até a noite de ontem, mais de 80% dos bilhetes já haviam sido comercializados, e o site oficial chegou a sinalizar que não havia setores com venda disponível.

Os valores vão de R$ 37 a R$ 210, a depender da arquibancada escolhida e do público interessado — estudantes, jovens de baixa renda, idosos e aposentados, por exemplo, têm descontos.

Neymar e Cris Guedes são presidentes da Furia na Kings League Brazil Imagem: Reprodução/Instagram crisguedes

Há expectativa pela presença de Neymar no Allianz. O atacante do Santos, que está lesionado, já marcou presença nas rodadas iniciais como presidente da Furia (ao lado do parça Cris Guedes) e pode reaparecer na grande decisão contra o Dendele.

O evento começa às 18h30 (de Brasília) com algumas ativações no cronograma. Os times devem, de fato, iniciar a final por volta das 20h30. Já o Santos, de Neymar, joga às 16h contra o Corinthians em Itaquera, a cerca de 40km do Allianz Parque.

Um desafio envolvendo celebridades batendo pênaltis será uma das atrações. Batizada de "Kings Crown Tournament", a dinâmica consiste nas oito equipes participantes convidando famosos para um shootout (espécie de pênalti em que o jogador carrega a bola desde o meio de campo e precisa superar o goleiro).

MC Hariel ainda vai protagonizar um pocket show aos presentes antes de a bola rolar. O músico é um dos presidentes do Funkbol, time que não conseguiu classificação às eliminatórias.

O duelo fechará a noite em jogo que promete emoção. Com média de mais de seis gols por jogo, a Furia, de Neymar e Cris Guedes, é a favorita ao título: a equipe fechou a 1ª fase na liderança e se classificou diretamente à semifinal, onde bateu o Desimpedidos Goti.

O Dendele, no entanto, promete surpreender mais uma vez — a equipe presidida por Luqueta e Paulinho "Loko" foi a última a avançar para as eliminatórias, derrotou o G3X com status de azarão nas quartas e, em um embate dramático, superou o Fluxo na semi.

Os dois finalistas já estão garantidos na Copa do Mundo da categoria, que ocorre no mês que vem na França. Desimpedidos e Fluxo, que chegaram no top 4, também são presenças confirmadas.

Kings além do Allianz

Quem não comparecer ao estádio poderá acompanhar o evento tanto no YouTube quanto na Twitch, plataforma de streaming que exibe os jogos em diferentes canais.

As transmissões, aliás, bombaram durante a fase inicial. O YouTube, por exemplo, alcançou com frequência a marca de 1 milhão de acessos simultâneos durante os jogos, enquanto a Twitch já acumula 11,4 milhões de horas assistidas.

A Kings League rompe com as barreiras dos esportes tradicionais ao oferecer regras dinâmicas, formatos imprevisíveis e participação ativa dos fãs, seja pelo chat ou influenciando decisões ao vivo. A Twitch permite um alcance global instantâneo, conectando a liga a um público jovem e nativo digital. Isso é algo que poucas organizações esportivas tradicionais conseguem fazer com a mesma velocidade e escala Anadege Freitas, Diretora de Conteúdo e Parcerias da Twitch

As parcerias também foram fator chave para a organização emplacar a 1ª edição do torneio — a Adidas, por exemplo, acertou como "parceira técnica" e fornece os uniformes da Kings League, enquanto empresas como iFood, Superbet, Bis, YoPro, Trident, McDonalds e Red Bull participam com diferentes ativações relacionadas ao campeonato.

Uma série de ativações foram trabalhadas pela adidas em conjunto com a Kings League. Além da clara associação com a marca no uniforme de todas as equipes, ativamos as chuteiras Predator e F50 em placas de publicidade e nos pés de alguns dos principais jogadores da Liga. O relacionamento entre a marca e a liga é muito próximo e novas ações já estão sendo discutidas para o futuro Lucas Barillari, gerente sênior de futebol na Adidas Brasil

Final da Kings League Brazil

Jogo: Furia x Dendele

Data e horário: 18 de maio, a partir das 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque