Jasmine Paolini bate Coco Gauff e leva o título do WTA 1000 de Roma

Jasmine Paolini é a campeã do WTA 1000 de Roma, para alegria da eufórica torcida local. Neste sábado, a italiana faturou o título ao derrotar na final a norte-americana Coco Gauff.

A partida ? disputada em quadra de saibro ? terminou em 2 sets a 0. Dominante, Jasmine Paolini fechou o duelo diante de Coco Gauff com parciais de 6/4 e 6/2.

O título encerra com um jejum de 40 anos da Itália no torneio. Uma italiana não vencia em Roma desde 1985, com Raffaella Reggi ? a última final havia sido em 2014, com Sara Errani.

Jasmine Paolini também igualou o histórico de confrontos contra Coco Gauff no circuito da WTA. Agora, depois de quatro jogos, duas vitórias para cada lado.

Mais uma decisão

Neste domingo, Paolini também poderá comemorar o título de duplas em Roma ao lado de Sara Errani. Na decisão, as italianas enfrentarão a belga Elise Mertens e a russa Veronika Kudermetova.