Já campeão, PSG bate Auxerre; veja classificados e rebaixados após última rodada do Francês

Neste sábado, em compromisso válido pela 34ª e última rodada do Campeonato Francês, o campeão Paris Saint-Germain (PSG) recebeu o Auxerre no Parque dos Príncipes e venceu por 3 a 1. Kvaratskhelia (2) e Marquinhos balançaram as redes para os mandantes, enquanto Sinayoko descontou para a equipe visitante.

Com a vitória, o PSG, campeão nacional pela 13ª vez, chegou a 84 pontos em 34 partidas e continua em busca da tríplice coroa, uma vez que ainda disputará as finais da Liga dos Campeões e da Copa da França. Já o Auxerre ficou na 11ª colocação, com 42 somados.

O PSG volta a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), diante do Reims, pela final da Copa da França, no Stade de France. O Auxerre, por sua vez, retorna aos gramados apenas na próxima temporada.

O placar foi inaugurado pelo Auxerre aos 29 minutos do primeiro tempo. Ao receber na intermediária, Sinayoko girou para cima de Pacho e, cara a cara com o goleiro Donnarumma, finalizou rasteiro, no canto esquerdo.

Aos 14 minutos da etapa complementar, o PSG empatou com Kvaratskhelia, que ajeitou para a perna direita após passe de Fabián Ruíz e arrematou firme para marcar.

A virada do PSG chegou aos 21 minutos do segundo tempo, quando Marquinhos aproveitou cobrança de escanteio de Nuno Mendes pela direita e, livre de marcação na segunda trave, desviou de cabeça para balançar as redes.

O PSG aumentou a diferença no placar aos 43 minutos da última etapa. Ao dominar na área, Kvaratskhelia driblou o goleiro adversário e mandou rasteiro para anotar seu segundo tento no jogo.

Classificados às competições continentais

Com o fim da Ligue 1, os classificados para a próxima Liga dos Campeões são: PSG (1º, com 84 pontos), Olympique de Marselha (2º, com 65) e Monaco (3º, com 61). O Nice (4º, com 60) ficou com a vaga na Liga Europa e o Lille (5º, com 60) jogará a Conference League. Com a sexta posição, o Lyon (57) também se garantiu na Conference, mas nas qualificatórias.

Rebaixados

Enquanto o Reims (16º, com 33) disputará as eliminatórias de rebaixamento, os times que desceram de forma direta à segunda divisão do futebol francês foram Saint-Étienne (17º, com 30) e Montpellier (18º, com 16).

Veja todos os resultados da 34ª e última rodada do Francês:

Lille 2 x 1 Reims



Lyon 2 x 0 Angers



Olympique de Marselha 4 x 2 Rennes



Nantes 3 x 0 Montpellier



Nice 6 x 0 Brest



Lens 4 x 0 Monaco



Saint-Étienne 2 x 3 Toulouse



Strasbourg 2 x 3 Le Havre