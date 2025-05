Isaquias leva ouro na Copa do Mundo em 1ª prova internacional pós-Paris

Isaquias Queiroz está de volta ao topo. O brasileiro venceu hoje a prova do C1 500m na etapa de Szeged da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade.

O que aconteceu

Isaquias cruzou a linha de chegada em primeiro com o tempo de 1m47s80, menos de um segundo à frente do russo Zakhar Petrov, que cravou 1m48s34s e ficou em segundo. O romeno Catalin Chirila, com 1m48s51, completou o pódio com o terceiro melhor tempo.

Na mesma prova, disputada na Hungria, o jovem Gabriel Nascimento também representou o Brasil e terminou na quinta colocação, com o tempo de 1m50s17.

A competição é a primeira internacional após os Jogos Olímpicos de 2024. Em Paris, Isaquias faturou a prata na prova do C1 1000m e chegou a cinco medalhas olímpicas na carreira.

O Brasil volta para a água ainda este sábado. As duplas formadas por Isaquias Queiroz/Gabriel Assunção e Filipe Vieira/Jacky Godmann competem no C2 500m, enquanto Filipe Vieira, Jacky Godmann, Gabriel Nascimento e Mateus Nunes estarão em ação no C4 500m.