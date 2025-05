Hospital diz que Lúcio segue 'estável e consciente' após acidente doméstico

Do UOL, em Santos (SP)

O ex-zagueiro Lúcio, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, está "estável e consciente" após sofrer um acidente doméstico que resultou em queimaduras no seu corpo.

O que aconteceu

O Hospital Brasília - Rede Américas apontou "boa evolução clínica". Essa informação foi dada no último boletim médico, após o curativo das lesões.

O ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Lúcio, segue estável e consciente, sob cuidados da equipe especializada em queimados do Hospital Brasília - Rede Américas. Neste sábado (17), passou por curativo das lesões e mantém boa evolução clínica.

Lúcio está internado desde quinta-feira. Aos 47 anos, está aposentado desde 2020 após passagem pelo Brasiliense. Pentacampeão pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, ele passou por grandes clubes europeus como Inter de Milão, Bayern de Munique e Bayer Leverkuen. No Brasil, defendeu times como São Paulo, Palmeiras e Inter.