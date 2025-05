Goleiro do Corinthians sub-20 prevê duelo "equilibrado" contra o RB Bragantino no Paulista

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista sub-20, o Corinthians entra em campo neste sábado para mais uma partida importante na competição, diante do Red Bull Bragantino. A bola rola a partir das 15h (de Brasília), no CT da equipe de Bragança Paulista.

Um dos nomes que têm se consolidado no elenco alvinegro é o do goleiro Matheus Corrêa. Aos 19 anos, ele tem se revezado na posição com Cadu, goleiro um ano mais velho e que foi o titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada.

Enquanto Cadu joga nas partidas do Campeonato Brasileiro, Matheus vem sendo titular no Campeonato Paulista. O goleiro, portanto, projetou o duelo contra o Massa Bruta.

"Projeto um jogo muito equilibrado. Sabemos da força do Bragantino, mas temos trabalhado muito no dia a dia para seguirmos bem no Campeonato Paulista e manter os 100% de aproveitamento. Vamos buscar fazer um grande jogo em Atibaia, concentrados do início ao fim, para buscarmos mais essa vitória", afirmou.

Com mais de 10 anos de clube, Matheus é um dos atletas mais identificados com a camisa corinthiana dentro do sub-20. O goleiro fez parte das duas últimas campanhas de destaque do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior - foi campeão em 2024 e vice neste ano.

Matheus Corrêa ainda acumula experiência nas Seleções de base e esteve com o elenco da que representou o Brasil no Mundial sub-17 de 2023.

"Eu me sinto muito preparado e motivado. Defender o gol do Corinthians, um clube em que estou há tanto tempo, é um privilégio enorme. Cada jogo tem sido uma oportunidade de mostrar o quanto venho evoluindo e o quanto quero seguir contribuindo com o time sempre que posso", concluiu o goleiro.

Corinthians e Red Bull Bragantino fazem duelo direto na tabela do Grupo 2. Ambas as equipes somam nove pontos em três partidas disputadas e estão igualados em número de pontos com Palmeiras e Portuguesa. O Timãozinho ocupa a terceira posição, enquanto o Massa Bruta é o vice-líder da chave.