Gilbert Durinho é atropelado por Morales e sofre nova derrota no UFC

Neste sábado (17), Gilbert 'Durinho' sofreu mais um duro revés no UFC Vegas 106 ao ser derrotado por nocaute técnico ainda no primeiro round por Michael Morales. O confronto marcou um verdadeiro choque de gerações - com o brasileiro aos 38 anos e o equatoriano, 13 anos mais jovem - e foi encerrado após uma sequência precisa de golpes do invicto prospecto, que aproveitou o momento e não deu chances ao veterano.

Com o resultado, Durinho acumula sua quarta derrota consecutiva, atravessando a fase mais delicada de sua trajetória no Ultimate. Do outro lado, Morales mantém a invencibilidade no MMA profissional e amplia seu cartel para 18 vitórias em 18 combates, consolidando-se como uma das promessas mais perigosas da divisão dos meio-médios (77 kg).

A luta

O duelo começou de forma estudada, com ambos os atletas buscando o melhor momento para agir. Morales foi mais eficaz nos instantes iniciais, conectando os golpes mais contundentes. Durinho ainda tentou uma queda e chegou a colocar o rival no solo, mas não conseguiu manter o controle. Após se levantar rapidamente, o equatoriano respondeu com uma sequência precisa que obrigou o árbitro Herb Dean a interromper a disputa.

Novato com moral

Mairon Santos manteve sua invencibilidade no UFC neste sábado (17) ao superar Sodiq Yusuff por decisão unânime no card do UFC Vegas 106. Em sua estreia na divisão dos pesos-leves (70 kg) e aceitando o duelo com pouco tempo de preparação, o brasileiro buscava mais tranquilidade no corte de peso e enfrentou um adversário experiente para testar sua adaptação à nova categoria. Com uma performance segura e estratégica, saiu vitorioso e mostrou que pode render ainda mais entre os atletas mais pesados.

Com o triunfo, Mairon chega à segunda vitória seguida na organização e dá um passo importante na consolidação de sua trajetória no Ultimate. A atuação convincente pode ser determinante para que o jovem talento permaneça de vez entre os leves e siga sua ascensão dentro da companhia.

Resultados UFC Vegas 106

Michael Morales nocauteou Gilbert Durinho no primeiro round;

Mairon Santos venceu Sodiq Yussuf por decisão unânime;

Nursulton Ruziboev venceu Dustin Stoltzfus por decisão unânime;

Melquizael Costa venceu Julian Erosa por decisão unânime;

Gabriel Green finalizou Matheus Camilo no segundo round;

Jared Gordon nocauteou Thiago Moisés no primeiro round;

Yadier Del Valle finalizou Connor Matthews no primeiro round;

Luana Santos finalizou Tainara Lisboa no segundo round;

Denise Gomes nocauteou Elise Reed técnico no segundo round;

Hyunsung Park finalizou Carlos Hernandez no primeiro round;

Tecia Pennington venceu Luana Pinheiro por decisão unânime.

