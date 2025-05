Gabigol chega ao clássico com Atlético-MG com números positivos no Cruzeiro

O atacante Gabigol, ex-Flamengo, vive boa fase no Cruzeiro. O atacante voltou a marcar desde a chegada do técnico Leonardo Jardim e já é o artilheiro e líder de participação em gols da Raposa.

Segundo os dados do Sofascore, Gabigol marcou nove gols e distribuiu uma assistência em seus 18 jogos pelo Cruzeiro. Outro destaque do atacante é a sua pontaria, com uma média de 60% de acerto nas finalizações.

? Gabriel Barbosa é o artilheiro e líder em participações em gols do @Cruzeiro em 2025! ?? ? 18 jogos (14 titular)

? 9 gols (!)

? 1 assistência

? 10 participações em gols (!)

? 122 mins p/ participar de gol (!)

? 42 finalizações (25 no gol!)

? 60% pontaria na... pic.twitter.com/yMulbiBchT ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 16, 2025

Após saída conturbada do Flamengo na última temporada, Gabigol vem tendo ótimo desempenho no Cruzeiro. Titular da equipe, o Menino da Vila faz dupla com Kaio Jorge, também revelado pelo Santos. Leonardo Jardim ainda conta com Dinenno e Lautaro Díaz como opções para centroavante.

A boa fase de Gabigol se reflete no Cruzeiro. Apesar de ter sido eliminada da Sul-Americana, a Raposa faz bom início de Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, a equipe está na quarta posição, com 16 pontos, três atrás do líder Palmeiras.

Próximos jogos do Cruzeiro

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o jogo pelo Brasileirão, o Cruzeiro viaja até Goiânia para enfrentar o Vila Nova-GO nesta quinta-feira, às 19h, no Serra Dourada, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida de ida foi 2 a 0 para a Raposa.