Ferreirinha sofre lesão no pé esquerdo e vira desfalque no São Paulo

O São Paulo terá um desfalque para o jogo deste sábado, contra o Grêmio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Ferreirinha.

Segundo material divulgado pela assessoria do clube, o jogador tem uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo. Ele sequer foi relacionado para o duelo com o Imortal, no Morumbis.

O atleta, portanto, se junta a Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito) e Ruan (dores no joelho direito) e Rodriguinho (entorse no tornozelo direito). Todos estão entregues ao departamento médico.

?? O Tricolor está escalado! ?? São Paulo x Grêmio

?? MorumBIS

? 21h

? Brasileirão ? Sportv e Premiere

Ferreirinha vinha sendo um dos principais jogadores do São Paulo nesta temporada. Ele é o terceiro maior artilheiro do time em 2025, com cinco bolas na rede.

O Tricolor faz boa campanha e já está inclusive classificado à próxima fase da Libertadores, mas tem deixado a desejar no Brasileirão. A equipe ganhou apenas uma das primeiras oito partidas e ocupa o 16º lugar, com nove pontos. Na última rodada, foi derrotado pelo Palmeiras, na Arena Barueri.

Depois de tropeçar em casa contra Sport e Fortaleza, o time de Luis Zubeldía precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento da competição.

O duelo de tricolores entre São Paulo e Grêmio está marcado para daqui a pouco, a partir das 21h (de Brasília),