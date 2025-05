Exposição de Pelé no Maracanã transporta até local onde Rei cortava cabelo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Maracanã abre ao público, a partir deste sábado, a exposição "Uma Homenagem ao Rei Pelé", experiência imersiva que mistura tecnologia, arte e acervos históricos e raros da lenda do futebol mundial.

Carros e barbearia onde o Rei cortava cabelo em Santos

Entre as curiosidades há a barbearia que Pelé cortou o cabelo durante 60 anos, em Santos (SP), aos cuidados do barbeiro seu Didi.

O espaço foi inteiramente transportado para a exposição, com mobiliário, objetos e até as cadeiras utilizadas pelo Rei, oferecendo ao público um mergulho afetivo em uma de suas rotinas que mais lhe davam satisfação. Há a possibilidade de tirar fotos dentro do local com um fotógrafo profissional.

Logo na entrada há dois Mercedes-Benz das décadas de 60 e 70 que Pelé ganhou da montadora. O segundo foi uma homenagem ao milésimo gol feito pelo craque justamente no Maracanã, em 1969.

Há itens inéditos da coleção de Antonio Bulgarelli, amigo pessoal e empresário de Pelé. Camisas históricas, medalhas e bolas autografadas fazem parte do acervo.

Na parte tecnológica, o visitante pode vestir um óculos 3D que conta a história de quando Pelé parou uma guerra. O episódio aconteceu em 1969, quando o Santos foi realizar um amistoso na Nigéria, onde ocorria uma guerra civil na região de Biafra.

Há também games disponíveis onde o visitante pode jogar totó e futebol de mesa através de telas de touchscreen, bem como tirar fotos em cenários temáticos de Pelé.

O espaço de 1 mil m² conta com experiências em realidade virtual e mais de 10 ambientes, com áreas instagramáveis e interativas. Ele acontece no setor do Tour do Maracanã.

Levar essa homenagem ao Maracanã tem um significado imensurável. Não poderia haver lugar mais simbólico e potente para celebrar a grandeza do Pelé. É uma oportunidade única de vivenciar a trajetória do maior de todos em um cenário que faz parte dessa história

Mohamad Rabah, CEO da Multiverso Experience

Carros que pertenceram a Pelé estão entre os itens raros na exposição sobre o Rei do Futebol no Maracanã Imagem: Bruno Braz / UOL

Serviço

"Uma Homenagem ao Rei Pelé"

Data de inauguração: 17 de maio (sábado)

Duração: 3 meses em cartaz

Local: Espaço Multiverso Experience - Maracanã

Endereço: Avenida Rei Pelé (Radial Oeste) s/n - Rio de Janeiro/RJ - Portão A (pedestres) ou Portão 2 (carros) - mesmo acesso ao Tour Maracanã

Horário de funcionamento: De segunda a segunda, das 09h às 17h (sujeito à alteração em função dos jogos)

Vendas: Na bilheteria do estádio e online: R$65,00 (inteira) | R$32,50 (meia) R$40,00 (inteira) | R$20 (meia) - carioca, com comprovação de residência.