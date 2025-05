Ex-zagueiro Lúcio é internado com queimaduras após acidente doméstico

O ex-zagueiro Lúcio, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, foi internado após sofrer um acidente doméstico que resultou em queimaduras no corpo.

O que aconteceu

A notícia foi divulgada pelo próprio perfil do zagueiro, nos stories do Instagram. De acordo com o comunicado, o ex-jogador está 'estável, consciente e recebendo todos os cuidados médicos necessários'.

Em respeito aos amigos, fãs e à imprensa, informamos que o ex-jogador Lúcio sofreu um acidente doméstico recentemente, que resultou em queimaduras no corpo. Ele está estável, consciente e recebendo todos os cuidados médicos necessários. As lesões estão sendo tratadas com atenção especializada, e seu quadro clínico evolui de forma positiva

O texto informa ainda que 'qualquer novidade relevante' será informada através dos canais do jogador.

Lúcio, hoje com 47 anos, aposentou-se dos gramados em 2020 após passagem pelo Brasiliense. Pentacampeão pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, ele passou por grandes clubes europeus como Inter de Milão, Bayern de Munique e Bayer Leverkuen. No Brasil, defendeu times como São Paulo, Palmeiras e Inter.