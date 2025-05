Especulado no Napoli, Kevin pode proporcionar mais dinheiro ao Palmeiras

O atacante Kevin, do Shakhtar Donetsk, é um dos grandes alvos do Napoli na próxima janela de transferências. A Cria da Academia, hoje com 22 anos, é um dos melhores jogadores no futebol ucraniano e despontou nesta temporada.

Nos últimos dias, o Napoli contactou o Shakhtar para saber as condições do negócio e se tem espaço para avançar na negociação. Além da equipe italiana, clubes do Campeonato Inglês também procuram o atacante, conforme o ge.

Vendido pelo Palmeiras em 2024, por 12 milhões de euros (R$ 64,4 milhões na época), o atacante é um dos grandes destaques do Shakhtar nas últimas duas temporadas. Na equipe ucraniana, são 50 jogos, 12 gols e sete assistências. A Cria da Academia ainda conquistou três títulos: duas Copas da Ucrânia, em 2024 e 2025, e um Campeonato Ucraniano, em 2024.

Na atual temporada, Kevin é o terceiro colocado na artilharia do Shakhtar Donetsk. Com 33 jogos, ele fez nove gols e só fica atrás dos ucranianos Sudakov e Bondarenko, que marcaram 13 e dez vezes, respectivamente. Além disso, a Cria da Academia é um dos jogadores mais participativos da equipe, com característica marcante do drible.

Apesar de viver grande fase na temporada, liderando o Campeonato Italiano, com 78 pontos, um a mais que a Inter de Milão, o Napoli busca um atacante desde a ida de Kvaratskhelia ao PSG, na última janela de transferências. Após a saída do georgiano, ídolo em Nápoles, o técnico Antonio Conte adaptou o esquema de jogo da equipe, mas deseja uma reposição.

Quanto o Palmeiras ganharia na negociação do Kevin?

Enquanto Kevin estava no Palmeiras, o Verdão possuía 70% de seus direitos econômicos e embolsou 8,2 milhões de euros (R$ 44 milhões na época) pela venda.

Além disso, o Palmeiras conseguiu manter 10% dos direitos econômicos de Kevin, durante a negociação com o Shakhtar. Sendo assim, o Alviverde teria direito a um décimo do valor da próxima transferência do atacante.

Segundo o transfermarkt, Kevin é atualmente avaliado em 12 milhões de euros (cerca de R$ 75,8 milhões na cotação atual). Ou seja, caso o Napoli compre o atleta por esse valor, o Palmeiras embolsa cerca de R$ 7,5 milhões.