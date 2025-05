Luciano é novidade no São Paulo após lesão de Ferreirinha; veja times

São Paulo e Grêmio estão escalados para o jogo de hoje, às 21h, no Morumbis, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A novidade no Tricolor paulista é a entrada de Luciano no lugar de Ferreirinha no ataque, após ser detectada uma lesão no pé esquerdo do atacante.

Na defesa são-paulina, mais uma mudança de Zubeldía: Ferraresi assume a titularidade na lateral direita no lugar de Cédric Soares.

Pelo lado gremista, Mano Menezes não estará presente no Morumbis por conta de uma tragédia familiar. O Grêmio divulgou em nota que o treinador foi dispensado da partida após acidente de carro que culminou na morte dos dois filhos do genro do técnico. O auxiliar Sidnei Lobo comanda o Grêmio no Morumbis.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino, Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson, Oscar, Lucas Ferreira; Luciano, André Silva.

Grêmio: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Villasanti, Monsalve, Alysson, Aravena; Braithwaite.