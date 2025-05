Equipes sub-20 e sub-17 do Santos derrotam São Bernardo; sub-15 é superado

Neste sábado, as equipes sub-20, 17 e 15 do Santos enfrentaram o São Bernardo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A equipe sub-20 venceu por 2 a 1, no Estádio Espanha, enquanto o sub-17 goleou por 9 a 0 e o sub-15 perdeu por 3 a 1, ambos na Ibrachina Arena, em São Paulo.

Santos sub-20

A equipe sub-20 do Santos, com a vitória, chegou aos quatro pontos, agora na 21ª colocação da tabela. O time volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Vasco, às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Escalação: Rodrigo Falcão; Gabriel Simples, Assis, Samuel e Pedro Hian (Vinícius Lira); Caio Araujo, Lucas Jaime (Adryan) e Pepê Fermino (Everton); Robinho Jr. (João Alves), Enzo Boer (Felipe Laurindo) e Kauan Pereira (Alejandro Villarreal)



Técnico: Maurício Copertino

Santos sub-17

Ao vencer, a equipe sub-17 do Peixe continua na primeira posição do grupo 14, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O próximo compromisso do time também será válido pelo Campeonato Brasileiro, mas ocorre às 15h (de Brasília), no CAT do Caju.

Escalação: Arthur do Vale (Fernando Amaral); Lucas Camargo (Osvaldo), Pedro Gabriel, Gabriel Neves e Nicolas Augusto; Cabelo (João Sá), Vinícius Rocha e Yago Godoy (Evandro); Damásio (João Grando), Flecha (João Borges) e Davi Santos (Ian Vicentini)



Técnico: Elder Campos

Santos sub-15

Com a vitória, o sub-15 do Alvinegro Praiano também se manteve 100%, na liderança do Grupo 14, com 12 pontos em quatro partidas disputadas. A categoria do clube volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Água Santa, às 9h, no Estádio Espanha.

Escalação: Gustavo Colaneri; João Gumbys (Lucas Gomes), Vinícius Morato (Júlio César), Vinícius Casari e Kauã Miranda; Tiago Barros (Ravi), Caíque Santos (Francisco) e Arthur Lima; Paulo Henrique (Léo Salin), Brayan e Ignacio



Técnico: Fabrício Monte