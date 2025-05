Em reta final no Real, Ancelotti valoriza elenco e diz que 'vai aproveitar até o último dia'

Em seus últimos dias como treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti concedeu uma coletiva neste sábado marcada por emoção, gratidão e projeções para o futuro. Prestes a assumir o comando da seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2026, o técnico italiano preferiu evitar avaliações individuais de seus principais jogadores e demonstrou carinho pelo elenco que comandou nas últimas quatro temporadas.

"Fazer uma avaliação disso agora... Daria para tirar mais de nós, mas fazer uma avaliação pessoal de jogadores como Valverde, Vinicius, Rodrygo ou Courtois é impossível. É impossível. Nunca vou criticar estes jogadores que foram capazes de me dar muitas alegrias nestes quatro anos. Para mim, seguirão sendo sempre os melhores, mesmo que em algum momento não sejam capazes de dar o melhor rendimento", afirmou.

Apesar de o Real Madrid já não ter mais chances de título no Campeonato Espanhol, Ancelotti garantiu que segue motivado para encerrar sua passagem com dignidade. "Eu aproveito. Queria aproveitar de outra maneira, lutando até o último dia pelo Campeonato Espanhol. Não aconteceu, mas estou aproveitando e vou aproveitar até o último dia. E depois, preparar para outro desafio", disse, em referência à transição para o comando da seleção brasileira.

Ancelotti já trabalha nos bastidores pensando nos próximos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa. O treinador definiu sua primeira pré-lista para os jogos contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente. Os nomes serão enviados aos clubes até domingo, mas a lista, por ora, não será divulgada publicamente.

Na coletiva, o italiano também protagonizou um momento descontraído com uma jornalista brasileira. Antes mesmo de a pergunta ser feita, Ancelotti a interrompeu em tom de brincadeira: "Como anda o pessoal do Brasil?". Logo depois, agradeceu o carinho recebido: "Agradeço meus colegas, recebi muito carinho nesses dias. Me sinto feliz, porque ter o carinho dos colegas é algo bonito, que apreciem meu trabalho, minha maneira de ser."

O treinador ainda comentou sobre a campanha do rival Barcelona, campeão espanhol e vencedor da Copa do Rei. "Eles foram o time mais consistente da liga e jogaram um futebol muito bonito. Sim, eles mereciam ganhar este título."

Em tom de balanço, Ancelotti comentou sobre o trabalho à frente do clube merengue: "Sob minha orientação, o clube contratou Camavinga, Tchouaméni, Rüdiger, Bellingham, Mbappé... poderia pedir mais? Não. A próxima temporada será uma história diferente.

O Real Madrid volta a campo neste domingo, às 14h (de Brasília), contra o Sevilla, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe já garantiu o vice-campeonato e usará as últimas partidas para se despedir da temporada.