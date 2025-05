Dortmund conquista última vaga na Liga dos Campeões com vitória sobre o Kiel no fim da temporada

DORTMUND, ALEMANHA (Reuters) - O Borussia Dortmund venceu o rebaixado Holstein Kiel por 3 a 0 neste sábado, terminando em quarto lugar e conquistando a última vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada.

O Dortmund de Niko Kovac venceu seis de suas últimas sete partidas para subir da décima para a quarta posição. Kovac assumiu o cargo em fevereiro, com a equipe em 11º lugar, após a saída de Nuri Sahin depois de uma primeira metade de temporada decepcionante.

Nenhum outro time da Bundesliga conseguiu tal recuperação nas últimas sete rodadas.

Os jogadores do Dortmund entrarão agora em uma pausa de duas semanas antes de retornarem no início de junho para a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.