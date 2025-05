Dodi reclama da arbitragem contra o São Paulo: "Sempre erram contra o Grêmio"

O Grêmio amargou um resultado negativo contra o São Paulo em uma partida polêmica pelo Brasileirão 2025. O gol de pênalti que decidiu a vitória dos paulistas por 2 a 1 neste sábado, no Morumbis, deixou a equipe gaúcha contrariada.

No lance, o árbitro pernambucano Rodrigo Jose Pereira de Lima marcou uma infração na área sobre Luciano, mas logo foi chamado ao VAR para analisar uma falta de Arboleda em Jemerson na mesma jogada, em uma disputa pelo alto. Depois de observar as imagens, a arbitragem preferiu confirmar a penalidade para desespero dos gremistas.

"O lance da arbitragem, claro, atrapalha. A arbitragem sempre erra contra o Grêmio. É difícil. Fizemos um bom jogo, não podemos sair derrotados assim", disse o volante Dodi, em entrevista ao Sportv.

Queda na classificação

A derrota para o São Paulo levou o Grêmio para a zona de rebaixamento do Brasileirão, pois o Vasco ganhou do Fortaleza em São Januário. Dodi acredita que a equipe gaúcha demonstrou um bom futebol na capital paulista, sobretudo na etapa inicial.

"Sabíamos que seria difícil, começamos bem, explorando o contra-ataque, eles não estavam criando. No segundo tempo, tomamos um gol cedo (o empate do São Paulo), isso prejudica, mas o jogo estava equilibrado (até a marcação do pênalti convertido por André Silva)", analisou Dodi.