Dívida, base e reforços: as pendências e promessas de Augusto Melo no Corinthians

Na última sexta-feira, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, concedeu entrevista na Neo Química Arena. Além da apresentação dos novos diretores da gestão, o foco foi o caso VaideBet, cujo inquérito policial está nos trâmites finais. Outros assuntos, porém, também foram abordados na coletiva.

A Gazeta Esportiva, portanto, destaca três principais temas sobre os quais Augusto Melo foi questionado na última sexta-feira: o aumento da dívida do Corinthians e a consequente reprovação das contas do primeiro ano de gestão; as denúncias envolvendo as categorias de base do Timão; e a busca por reforços na janela do meio do ano.

Aumento da dívida e reprovação de balanço

Recentemente, Augusto Melo teve as contas do primeiro ano de sua gestão reprovadas pelos órgãos fiscalizadores do Corinthians. Entre os motivos da reprovação, o Conselho alega falta de transparência, aumento considerável do passivo do clube, prestação de contas incompleta, entre outros.

O clube fechou o ano passado com um déficit de exercício de R$ 181,766 milhões. A diretoria chefiada por Augusto Melo, entretanto, alega que herdou R$ 191 milhões em "contingências" pertencentes à gestão de Duílio Monteiro Alves. Os números foram contabilizados no balanço de 2024, mas a atual gestão entende que, na verdade, deveriam ter entrado nas contas de 2023.

"Ela não é minha. Não vou pagar por uma dívida que não é minha. Está comprovado por perito, por auditoria independente. Se não, meu superávit também seria em 2024, não só começando 2025. Não é meu, não vou assumir. Meu trabalho foi trazer receitas, equilibrar nossas finanças", enfatizou o presidente.

"Não vou aceitar essa dívida monstruosa. Contratei o Cristiano Ronaldo e o Messi e não estou sabendo? É um absurdo. Abre essas contas (2023). Coloquei as minhas contas nas mãos da Justiça através da RCE. Tudo que se faz, que se paga, que se recebe, a Justiça está à par. Nossos credores, que não tinham esperança mais de receber, estão sorrindo e me agradecendo. Hoje, sabem como vão receber e quando. Eu não vou assumir uma conta que não é minha, eu não gastei isso", complementou.

A dívida mencionada por Augusto no início da declaração acima faz referência ao aumento total do passivo em R$829 milhões, registrado no primeiro ano de gestão do presidente. Atualmente, o endividamento do Corinthians está no patamar dos R$2,5 bilhões.

Denúncias referentes à base

Desde o início do mandato de Augusto Melo, em janeiro do ano passado, 87 atletas foram contratadores para a base do Corinthians. Destes, muitos sequer foram aproveitados pelo Timão, e 14 até já deixaram o clube.

Além disso, a principal organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, fez uma visita ao CT do clube na última sexta-feira (09), após receber uma série de denúncias referentes às categorias de base do clube. A organizada, então, cobrou explicações da diretoria alvinegra.

Alguns atletas contratados para a base, inclusive, assinaram contrato profissional com o clube sem nem entrar em campo, como é o caso do meia Paulinho, de 20 anos, que em janeiro deste ano havia sido liberado e não jogou nenhuma partida com a camisa alvinegra.

"Se fala em 80 e poucas contratações. Mas são 80 e poucas participações, porque não faço contratações de base. Jamais vou dar um real para um jogador de base. Ele está como vitrine no maior clube do mundo. Quando eu era diretor de base, eu fazia muito parcerias com determinados atletas. Gostava de um atleta, eu como diretor, ia representar a instituição e fazer a parceria com esse atleta. Claro que, quando você tem um garoto que é diferenciado, você deixa um pouquinho a mais. Sempre fizemos essas parcerias. (...) O que fazemos é dar essa oportunidade de seis meses, um ano, se ele evoluiu ou se adaptou", despistou Augusto Melo.

Em uma lista vazada nos últimos dias por Dinei, agora ex-coordenador da base do Corinthians, o nome de um jogador da base do clube aparece, supostamente, ligado à UJ Football Talent Intermediação LTDA, de Ulisses de Souza Jorge.

A empresa em questão está sendo investigada em Portugal por eventual envolvimento com uma organização criminosa brasileira, o PCC (Primeiro Comando da Capital). Além disso, o delator Antônio Vinicius Gritzbach, antes de ser assassinado no aeroporto de Guarulhos, afirmou à promotoria de Justiça que a UJ Football era um dos braços do PCC no futebol para lavagem de dinheiro e, por isso, a empresa também entrou na mira das autoridades públicas locais.

Em nota oficial publicada mais cedo, contudo, o Corinthians afirmou que "nenhum jogador da base do clube possui vínculo com a empresa", o que foi reforçado pelo mandatário alvinegro.

"Não podemos falar sobre isso porque não é da nossa gestão. Não existe esse atleta que saiu. Mas quando uma empresa traz um atleta para o Corinthians, avaliamos o atleta, não a empresa. O atleta que tem que se responsabilizar pela empresa em que ele está. Aquele empresário representa o atleta. O Corinthians não tem essa responsabilidade. (...) O Corinthians negocia com o empresário do atleta, não dá para falar para ele que o Corinthians não quer que ele trate com essa empresa. Mandamos investigar, e até agora não constou nada", completou o mandatário.

Reforços na próxima janela

Por fim, o presidente do Corinthians ainda respondeu sobre a possibilidade de chegada de reforços na janela de transferências do meio do ano. Muitos torcedores, nas redes sociais, têm cobrado o mandatário por novas contratações, especialmente no setor defensivo.

Augusto Melo, neste sentido, prometeu não medir esforços para atender aos pedidos da comissão técnica de Dorival Júnior. Até o momento, o Timão não gastou com nenhum jogador em 2025, já que Fabrizio Angileri, único reforço, chegou sem custos.

"Olha o que eu estou fazendo pelo Corinthians no sentido de trazer grandes receitas e credibilidade. Temos um time competitivo, que não vou medir esforços para melhorar nessa janela agora. O que a minha comissão técnica precisar, se precisar, você pode ter certeza que vamos buscar, vamos correr atrás, como prometi em julho de 2024", afirmou o dirigente.

Por outro lado, o que pode impedir um investimento forte do Corinthians no mercado da bola é o alto endividamento. Novo diretor financeiro do clube, Alexandre Germano disse que o orçamento previsto para a temporada será seguido.

"Foram feitas muitas contratações em 2024, que ensejou nesse time vencedor, e não houve contratação em 2025. Ou seja, se plantou lá atrás. Isso é planejamento. Por mais que o presidente fale que nenhuma contratação vai ser feita sem a assinatura do financeiro, existe algo que é supra gestão em qualquer lugar, que chama-se orçamento. E o orçamento vai ser cumprido. Se o orçamento permitir, vamos. Se não permitir, não vamos. Quem manda é o orçamento", destacou o dirigente.