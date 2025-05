Dependência além do campo: Santos mergulha em crise sem Neymar

O Santos mergulhou na crise com a ausência de Neymar.

O que aconteceu

O Santos não venceu uma vez sequer desde a nova lesão muscular de Neymar. Foram cinco jogos, com dois empates e três derrotas.

O Peixe já não vinha bem na temporada e piorou sem o astro. Nesse período de recuperação, o clube viu muitos protestos e até invasão de torcedores organizados no CT Rei Pelé.

A diretoria do Santos entende que a dependência de Neymar vai além de questões técnicas. O impacto também está no aspecto mental do elenco.

O Peixe tem poucos jogadores "ponta firme": que lidam bem com a responsabilidade e não se abalam nesse momento ruim. Muitos estão sem confiança.

O Santos pensa em levar Neymar para o duelo com o CRB, pela Copa do Brasil, principalmente pelo efeito que o camisa 10 traz. Mesmo que não tenha condições plenas de jogo, ele ajudaria no vestiário.

Nos bastidores, Neymar tem dito que "a crise vai acabar", "comigo não tem derrota", "estou voltando para mudar isso", entre outras frases. O craque gosta de ser protagonista e tenta incentivar outros a dividirem esse papel.

Os demais capitães Gil e Diego Pituca sentiram o mau momento e saíram do time titular. Guilherme, artilheiro do Campeonato Paulista, ficou abalado com as críticas e até pensa em sair.

Neymar volta para ajudar em campo, mas, principalmente, para tirar o peso dos companheiros e aumentar a esperança. Quase todos no elenco têm o meia-atacante como ídolo, e ele tenta transmitir esse apoio. É normal ele chamar os colegas de "craque" e dizer para acreditarem mais em si mesmos.

Ney ficará fora contra o Corinthians amanhã, mas pode voltar diante do CRB. Ele vai a Maceió mesmo que seja para só ajudar do banco de reservas.

A recuperação está na fase final. Neymar se dedicou mais para superar essa segunda lesão na coxa. Há otimismo grande pelo retorno em alto nível e sem novos problemas musculares.