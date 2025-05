Denise Gomes atropela no UFC Vegas 106 e se aproxima do top 15

Neste sábado (17), Denise Gomes brilhou no UFC Vegas 106 ao nocautear Elise Reed no segundo round, conquistando sua terceira vitória consecutiva na organização. A gaúcha teve uma atuação dominante desde os primeiros instantes, controlando as ações com agressividade e precisão até encerrar o duelo com golpes contundentes.

Com o triunfo, ela se aproxima do top 15 do ranking da categoria peso-palha (52 kg) e reforça sua posição como uma das principais promessas da divisão. O desempenho consistente e a sequência positiva aumentam as expectativas sobre seu futuro dentro do UFC.

A luta

Denise iniciou o confronto com um overhand certeiro no rosto da oponente, deixando marcas visíveis logo nos segundos iniciais. Reed tentou reagir, mas foi surpreendida por um cruzado de direita que a balançou. A brasileira aproveitou o bom momento, encurralou a rival nas grades e desferiu uma sequência de socos e cotoveladas. Mesmo resistente, a americana foi ao solo, onde recebeu diversos golpes no abdômen até o fim do round.

No segundo assalto, a representante do Rio Grande do Sul manteve a pressão e conectou outro golpe potente que derrubou a adversária novamente. Com mais alguns ataques no chão, forçou a interrupção do árbitro e garantiu a vitória por nocaute técnico.

Duelo brazuca

Também neste sábado, Luana Santos superou Tainara Lisboa por finalização no segundo round, em confronto válido pelo UFC Vegas 106. Após ser derrotada em sua última aparição, a judoca se recuperou com uma performance segura e dominante, impondo seu jogo de solo desde o início. Explorando bem sua base no grappling, aproveitou as brechas da compatriota para controlar o ritmo da luta.

O primeiro round teve pouca movimentação em pé, mas Luana conseguiu uma queda e manteve o controle no chão, mesmo sem grande progressão. No segundo, o roteiro se repetiu: ela derrubou novamente, conectou golpes na cabeça e no corpo da oponente, e nos instantes finais encaixou a finalização que sacramentou o triunfo. O resultado recoloca a atleta em boa posição na divisão peso-galo (61 kg).

Brasileira em risco

Luana Pinheiro amargou sua quarta derrota consecutiva no UFC ao ser superada por Tecia Pennington por decisão unânime. Em busca de reabilitação, a peso-palha até protagonizou bons momentos, como o knockdown no fim do primeiro assalto e algumas quedas no terceiro, mas não conseguiu superar o domínio técnico da adversária. Pennington foi mais precisa, especialmente nos golpes iniciais e na sequência perigosa que aplicou no round final.

Com mais esse revés, a situação da lutadora dentro da organização se complica. Atualmente na 15ª colocação do ranking, ela passa a conviver com a pressão por resultados imediatos, já que quatro derrotas consecutivas costumam ser decisivas para a permanência de atletas no plantel do UFC. A recuperação, portanto, se torna urgente.

Resultados UFC Vegas 106

Luana Santos finalizou Tainara Lisboa no segundo round;

Denise Gomes nocauteou Elise Reed técnico no segundo round;

Hyunsung Park finalizou Carlos Hernandez no primeiro round;

Tecia Pennington venceu Luana Pinheiro por decisão unânime.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok