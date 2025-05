De posição resolvida à preocupação: Santos vive dilema com seus goleiros

O Santos vive um dilema numa posição do elenco que até então parecia resolvida.

O que aconteceu

Gabriel Brazão e João Paulo têm futuro incerto no Santos. Os motivos são diferentes.

Brazão recebeu sondagens do Galatasaray (TUR) e do Porto (POR). Propostas oficiais devem chegar ao Peixe na reabertura da janela internacional de transferências, em junho.

O Santos afirma que só vai vender o goleiro titular se a proposta for "muito boa". Porém, o clube tem problemas financeiros.

Dentro desse contexto, o Peixe precisa lidar com o reserva João Paulo. Ele é um líder do elenco e gostaria de atuar por mais tempo.

João pensa em ser negociado no meio do ano. Ele já recebeu sondagens do Cruzeiro e do Fluminense.

Se resolver negociar Gabriel Brazão, o Santos teria João Paulo, mas se João Paulo se antecipar e decidir sair, o Peixe não poderia vender Brazão. O terceiro goleiro, Diógenes, não tem a confiança plena da comissão técnica.

O Santos se via tranquilo com dois grandes goleiros no elenco, mas agora enxerga ambos com possibilidade de saída. O Peixe crê que esse é o custo por ter dois atletas de nível semelhante na posição.

A diretoria pretende convencer João Paulo a ficar, independentemente das propostas por Gabriel Brazão. Essa definição deve ocorrer em breve.