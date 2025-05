Goleiro pega pênalti, Crystal Palace vence City e leva a FA Cup pela 1ª vez

O Crystal Palace fez história hoje e conquistou a Copa da Inglaterra pela primeira vez ao vencer o Manchester City por 1 a 0, em jogo disputado no emblemático estádio de Wembley

O gol do título veio logo aos 16min de jogo, com Eberechi Eze. O Manchester City teve a chance do empate pouco depois, mas Henderson pegou o pênalti cobrado por Marmoush e manteve o Crystal Palace à frente no placar. O ex-goleiro do Manchester United ainda brilhou em outros lances com ao menos três defesas importantes e terminou a final como grande nome do jogo.

É o primeiro troféu de relevância do Crystal Palace em sua história, iniciada em 1905. Até então, o título de maior expressão do clube de John Textor havia sido a segunda divisão do Campeonato Inglês, que conquistaram em 1978/79 e 1993/94.

A perda do título torna a temporada do City ainda mais desastrosa. Eliminado da Champions League ainda nos playoffs e da Copa da Liga Inglesa nas oitavas de final, resta agora aos Citizens buscar ao menos uma vaga na Liga dos Campeões através da Premier League. O time de Guardiola é o sexto colocado e volta a campo já na terça-feira (20) para receber o Bournemouth, pela penúltima rodada.

O Crystal Palace soube se defender como nunca, assim como fez em todos os outros jogos da FA Cup. Não à toa, os Eagles terminam a competição com apenas um gol sofrido (contra o Millwall) em seis partidas. Para chegar à final, o time campeão eliminou Stockport County, Doncaster Rovers, Millwall, Fulham e Aston Villa.

Savinho titular, Ederson banco. Entre os brasileiros do Manchester City, o atacante foi titular na decisão, mas errou muito nas tentativas de drible e teve atuação apagada, enquanto o goleiro assistiu à final do banco de reservas, uma vez que o alemão Stefan Ortega ganhou uma chance entre os 11 iniciais.

Como foi o jogo

Henderson defende cobrança de Marmoush na final da Copa da Inglaterra entre Crystal Palace e Manchester City Imagem: Marc Atkins/Getty Images

O início do jogo seguiu o script esperado, com um duelo de ataque contra a defesa entre os comandados de Pep Guardiola e Oliver Glasner. Mas o Crystal Palace não só resistiu fortemente como também conseguiu abrir o placar após rápida saída ao ataque e conclusão precisa de Eberechi Eze, aos 16min. O Manchester City teve a chance do empate na metade da etapa inicial após Bernardo Silva sofrer pênalti, mas Henderson, que já vinha parando o ataque dos Citizens com maestria, pegou a cobrança de Marmoush.

O cenário seguiu o mesmo na etapa final e o Crystal Palace ficou bem perto de matar o jogo aos 13min depois de Muñoz balançar as redes. O VAR, porém, anulou o gol após impedimento do companheiro Ismaila Sarr na hora do chute do colombiano. Mas os Eagles tinham Henderson, que continuou segurando as pontas e, com outras grandes defesas, ajudou a garantir o primeiro título da FA Cup do Crystal Palace.

Gols e lances importantes

Eze abre o placar! Em saída rápida ao ataque aos 16min de jogo, Mateta abriu na direita para Muñoz, que arrancou e cruzou rasteiro. Eze se antecipou a Akanji e finalizou no meio da área, acertando o canto direito de Ortega.

Pênalti defendido por Henderson! Bernardo Silva adiantou a bola aos 32min e foi derrubado por carrinho de Mitchell. Pênalti. Na cobrança, Marmoush bateu com força, no canto direito, mas Henderson brilhou, acertou o lado e foi buscar, já aos 35min.

Crystal amplia, mas gol é anulado. Aos 13min do segundo tempo, os Eagles ficaram perto de ampliar quando Muñoz pegou sobra dentro da área após chutar, a bola explodir em Ismaila Sarr, Ortega não segurar e ele mesmo finalizar de biquinho para as redes. O VAR, porém, anulou o gol por impedimento de Sarr.

FICHA TÉCNICA:

Crystal Palace 1 x 0 Manchester City

Data: 17 de maio de 2025 (sábado)

Horário: 12h30 (de Brasília)

Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)

Árbitro: Stuart Attwell

Cartão amarelo: Nico O'Reilly, Bernardo Silva, Rúben Dias e De Bruyne (City)

Gol: Eze (Crystal), aos 16min do primeiro tempo

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Wharton (Hughes), Kamada e Mitchell; Ismaila Sarr, Eze e Mateta (Nketiah). Técnico: Oliver Glasner

Manchester City: Ortega; O'Reilly, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; De Bruyne, Bernardo Silva (Gundogan), Savinho (Foden) e Doku; Marmoush (Echeverri) e Haaland. Técnico: Pep Guardiola