Coronado fala sobre curta preparação do Corinthians para enfrentar o Santos: "nos recuperamos bem"

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O meia Igor Coronado falou sobre o pouco tempo de preparação do Timão para o clássico.

"Aqui no Brasil, sabemos que todas as competições que temos são sempre dois ou três dias de um jogo para o outro. Mas eu creio que nos recuperamos bem. Voltamos de viagem e ficamos aqui no CT direto justamente para tentar nos recuperar ao máximo, porque sabemos da importância que tem este jogo. Queremos voltar a pontuar no Brasileirão. Nada melhor do que um jogo como o de amanhã para voltar às nossas vitórias", disse Igor Coronado em entrevista à Corinthians TV.

Na última quinta-feira, o Corinthians venceu o Racing-URU por 1 a 0, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, no Estádio Centenário, em Montevidéu. A delegação corintiana voltou do Uruguai na madrugada de sexta-feira e teve apenas duas sessões de treino antes do clássico.

Fala, Coronado! ?? O Timão está pronto para a partida de amanhã. ???? O Coringão encerrou as preparações para o duelo contra o Santos, pelo Brasileirão. ??? Assista completo na Corinthians TV ?? https://t.co/aA7alMlmzf#VaiCorinthians pic.twitter.com/4FVNXKQmyY ? Corinthians (@Corinthians) May 17, 2025

Diante do Santos, o Corinthians busca voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro, após a derrota diante do Mirassol, de virada, por 2 a 1, no último sábado. Na temporada, os rivais paulistas já se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias do Timão.

"Temos que esquecer o que foi feito nos dois últimos jogos. Já passaram. Sabemos da dificuldade deste jogo de amanhã, mas nos preparamos muito bem e queremos voltar a vencer no Brasileirão", projetou Igor Coronado.

O Corinthians é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, com dez pontos somados. O Santos, por sua vez, é o vice-líder da competição, com apenas cinco pontos conquistados.