Corinthians x Santos: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro reserva um clássico alvinegro nesta nona rodada. Na tarde deste domingo, Corinthians e Santos medem forças, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

As duas equipes chegam ao clássico vivendo momentos distintos na tabela da Série A. O Corinthians ocupa a décima colocação, com 10 pontos - soma três vitórias, um empate e quatro derrotas. Já o Santos amarga a vice-lanterna, com somente cinco pontos, e faz campanha de um triunfo, dois empates e cinco reveses.

Mandante do confronto, o Corinthians vem de vitória na Copa Sul-Americana. O Timão bateu o Racing-URU, por 1 a 0, fora de casa. A equipe de Dorival Júnior vive instabilidade e três vitórias, um empates e uma derrota (corrigir números) nos últimos cinco jogos.

Para o clássico, a tendência é que Dorival siga tendo as baixas de Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), Memphis Depay (lesão ligamentar no tornozelo direito), Raniele (edema no músculo anterior da coxa direita) e Gustavo Henrique (cirurgia de hérnia inguinal).

Do outro lado, o Santos passa por um péssimo momento. O Peixe não sabe o que é vencer há cinco partidas, com três derrotas e dois empates - o último deles diante do Ceará, em 0 a 0, como mandante. A última vitória do time santista foi no dia 16 de abril, sobre o Atlético-MG, em casa, por 2 a 0.

O técnico Cléber Xavier também terá ausências. O comandante segue sem poder contar com os atacantes Neymar e Guilherme, e também com o volante João Schmidt. Os três estão fora de combate devido a lesões musculares na coxa esquerda.

Por outro lado, o atacante Julio Furch foi reintegrado aos treinos com o elenco desde a reapresentação do Peixe, na quarta-feira, e pode ser novidade entre os relacionados - assim como é o caso de Andrey Quintino.

Raphael Claus (SP) apitará o duelo, auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP). O VAR ficará sob responsabilidade de Caio Max Augusto Vieira (GO).

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X SANTOS

Data: 18 de maio de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Raphael Claus (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Yuri Alberto e Romero



Técnico: Dorival Júnior

SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomas Rincón, Gabriel Bontempo e Thaciano; Rollheiser, Soteldo, Tiquinho Soares



Técnico: Cléber Xavier