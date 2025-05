Corinthians goleia o Sport e assume a vice-liderança no Brasileirão feminino

O Corinthians goleou o Sport por 4 a 0 neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP). Jhonson (três vezes) e Gabi Zanotti foram as autoras dos gols do triunfo.

Com o resultado, o Timão subiu para a segunda posição, com 22 pontos. Do outro lado, o Leão da Ilha segue na lanterna, com apenas dois pontos somados.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, contra o América-MG. A bola rola às 16h30 (de Brasília), na Arena do Jacaré. O Sport, por sua vez, enfrenta o Bahia, na Ilha do Retiro, às 17h de quinta-feira.

FIIIIIIIM DE JOGO NO JOSÉ LIBERATTI! As Brabas superaram o Sport por 4 a 0 na 11ª rodada do Brasileirão Feminino! ?????? Jhonson

?? Gabi Zanotti#SCCPxSPO (4-0)#AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/6tl1tcaMAS ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 18, 2025

O jogo

No primeiro tempo, Jhonson colocou a bola debaixo do braço e decidiu o confronto para o Corinthians. Aos 14, ela finalizou de dentro da área para estufar as redes. Já aos 19, aproveitou sobra e concluiu para a meta. Por fim, aos 25, marcou um golaço de letra.

A vitória virou goleada aos 38 minutos da etapa complementar. Gabi Zanotti pegou de primeira e mandou para o fundo do gol.