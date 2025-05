Corinthians encerra preparação para o clássico contra o Santos pelo Brasileirão; veja provável escalação

O Corinthians encerrou, neste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, sua preparação para o clássico contra o Santos, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Os jogadores começaram as atividades assistindo um vídeo de instruções táticas. Após ativação na academia e aquecimento no gramado, o técnico Dorival Júnior comandou um exercício tático com muitas orientações de jogo, além de jogadas de bola parada ofensivas e defensivas.

Rodrigo Garro, em recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito, participou do aquecimento com o restante do elenco. Em seguida, o meia realizou um treino de reabilitação no gramado sob as orientações da fisioterapia do Corinthians.

Preparação ??? Foco total no Clássico Alvinegro de domingo. ??? ? Rodrigo Coca / Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/4TzbSKa3zQ ? Corinthians (@Corinthians) May 17, 2025

Provável escalação do Corinthians

Além do argentino, o técnico Dorival Júnior precisa lidar com os desfalques do atacante Memphis Depay (lesão ligamentar no tornozelo direito), o volante Raniele (edema no músculo anterior da coxa direita) e o zagueiro Gustavo Henrique (cirurgia de hérnia inguinal).

Assim, a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Santos conta com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Yuri Alberto e Romero.

O Timão é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, com dez pontos conquistados. Por outro lado, o Santos ocupa a 19ª posição, com apenas cinco pontos, e não vence há quatro rodadas.